Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар

Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара

Русские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру