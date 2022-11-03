Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев практически каждый город превратил в крепость, в том числе Угледар, штурмовать который – задача не из простых
Наступление российских ВС под Угледаром пока приостановилось, рассказывает эксперт. Тут все факторы действуют в обратную сторону. Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность.
В Донбассе уже пошли дожди, наступление идет вдоль шоссейных дорог, поэтому и идет ожесточенная борьба за каждый населенный пункт. В Павловку зашли, а сам Угледар не так быстро получится взять.
Сначала нужно обрезать коммуникации украинской группировки, обеспечить свои коммуникации, и только после этого приступать к штурму укрепленного города, считает Анпилогов.
Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, добавил он.
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16 октября, 09:00Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и УгледараРусские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру