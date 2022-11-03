Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар - 03.11.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар
Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар - 03.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев практически каждый город превратил в крепость, в том числе Угледар, штурмовать который – задача не из простых
2022-11-03T17:38
2022-11-03T17:38
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Наступление российских ВС под Угледаром пока приостановилось, рассказывает эксперт. Тут все факторы действуют в обратную сторону. Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность.Сначала нужно обрезать коммуникации украинской группировки, обеспечить свои коммуникации, и только после этого приступать к штурму укрепленного города, считает Анпилогов.Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, добавил он.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221016/1039766755.html
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Новости, Украина, Россия, ВСУ

Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар

17:38 03.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев практически каждый город превратил в крепость, в том числе Угледар, штурмовать который – задача не из простых
Наступление российских ВС под Угледаром пока приостановилось, рассказывает эксперт. Тут все факторы действуют в обратную сторону. Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность.
В Донбассе уже пошли дожди, наступление идет вдоль шоссейных дорог, поэтому и идет ожесточенная борьба за каждый населенный пункт. В Павловку зашли, а сам Угледар не так быстро получится взять.
Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Сначала нужно обрезать коммуникации украинской группировки, обеспечить свои коммуникации, и только после этого приступать к штурму укрепленного города, считает Анпилогов.
Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, добавил он.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 09:00
Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и УгледараРусские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
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