https://ukraina.ru/20221103/1040479120.html
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян - 03.11.2022 Украина.ру
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T18:15
2022-11-03T18:15
2022-11-03T18:31
новости
северный поток
северный поток-2
диверсии
теракт
россия
польша
литва
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_54e8f1127ac0541596e00c05b3586bfc.jpg.webp
Ранее стало известно, что аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров."Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", - сказал эксперт.По его словам, в первую очередь речь идет о аэродромах и базах подготовки террористов в Эстонии, базах для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов в литовских Клайпеде и Лиепая, а также польских Гданьске и Гдыне.Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221103/1040424801.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a99eb88f4ebf66c6902edcd300093e5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, северный поток-2, диверсии, теракт, россия, польша, литва, эстония
Новости, Северный поток, Северный поток-2, диверсии, теракт, Россия, Польша, Литва, Эстония
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
18:15 03.11.2022 (обновлено: 18:31 03.11.2022)
Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров.
"Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", - сказал эксперт.
По его словам, в первую очередь речь идет о аэродромах и базах подготовки террористов в Эстонии, базах для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов в литовских Клайпеде и Лиепая, а также польских Гданьске и Гдыне.
Интервью Ераносяна
можно прочитать на сайте Украина.ру