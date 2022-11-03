СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян - 03.11.2022 Украина.ру
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СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян - 03.11.2022 Украина.ру
СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T18:15
2022-11-03T18:31
новости
северный поток
северный поток-2
диверсии
теракт
россия
польша
литва
эстония
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Ранее стало известно, что аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров."Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", - сказал эксперт.По его словам, в первую очередь речь идет о аэродромах и базах подготовки террористов в Эстонии, базах для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов в литовских Клайпеде и Лиепая, а также польских Гданьске и Гдыне.Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221103/1040424801.html
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новости, северный поток, северный поток-2, диверсии, теракт, россия, польша, литва, эстония
Новости, Северный поток, Северный поток-2, диверсии, теракт, Россия, Польша, Литва, Эстония

СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян

18:15 03.11.2022 (обновлено: 18:31 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров.
"Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", - сказал эксперт.
По его словам, в первую очередь речь идет о аэродромах и базах подготовки террористов в Эстонии, базах для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов в литовских Клайпеде и Лиепая, а также польских Гданьске и Гдыне.
Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру
Сергей Суровикин
07:00
Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения СуровикинаКоординация различных видов войск, участвующих в специальной военной операции РФ после назначения её руководителем генерала армии Сергея Суровикина улучшилась, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру
 
НовостиСеверный потокСеверный поток-2диверсиитерактРоссияПольшаЛитваЭстония
 
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