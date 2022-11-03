https://ukraina.ru/20221103/1040479120.html

СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян

СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян - 03.11.2022 Украина.ру

СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян

Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T18:15

2022-11-03T18:15

2022-11-03T18:31

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Ранее стало известно, что аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров."Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", - сказал эксперт.По его словам, в первую очередь речь идет о аэродромах и базах подготовки террористов в Эстонии, базах для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов в литовских Клайпеде и Лиепая, а также польских Гданьске и Гдыне.Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221103/1040424801.html

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2022

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новости, северный поток, северный поток-2, диверсии, теракт, россия, польша, литва, эстония