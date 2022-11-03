Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос - 03.11.2022 Украина.ру
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Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос
Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос - 03.11.2022 Украина.ру
Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос
Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov
2022-11-03T09:21
2022-11-03T09:21
джо байден
дональд трамп
опрос
новости
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Согласно представленным значениям, 54% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году.В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили 27% респондентов.При этом те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.Опрос также показал, что большинство американских граждан (59%) не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили только 28% опрошенных.Официально ни Байден, ни Трамп не выдвигали свои кандидатуры на выборы 2024 года, хотя по сообщениям СМИ оба политика ведут подготовку к ним.Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних граждан США старше 18 лет.
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джо байден, дональд трамп, опрос, новости
Джо Байден, Дональд Трамп, опрос, Новости

Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос

09:21 03.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov
Согласно представленным значениям, 54% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году.
В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили 27% респондентов.
При этом те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.
Опрос также показал, что большинство американских граждан (59%) не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили только 28% опрошенных.
Официально ни Байден, ни Трамп не выдвигали свои кандидатуры на выборы 2024 года, хотя по сообщениям СМИ оба политика ведут подготовку к ним.
Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних граждан США старше 18 лет.
 
Джо БайденДональд ТрампопросНовости
 
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