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Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос

Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос - 03.11.2022 Украина.ру

Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос

Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov

2022-11-03T09:21

2022-11-03T09:21

2022-11-03T09:21

джо байден

дональд трамп

опрос

новости

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Согласно представленным значениям, 54% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году.В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили 27% респондентов.При этом те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.Опрос также показал, что большинство американских граждан (59%) не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили только 28% опрошенных.Официально ни Байден, ни Трамп не выдвигали свои кандидатуры на выборы 2024 года, хотя по сообщениям СМИ оба политика ведут подготовку к ним.Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних граждан США старше 18 лет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, дональд трамп, опрос, новости