"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность - 03.11.2022 Украина.ру
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"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность
"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность - 03.11.2022 Украина.ру
"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга назвал в интервью изданию Украина.ру остановку ЗАЭС прямой виной украинской стороны, исходя из того, что ВСУ сами перебили все линии электропередач
2022-11-03T06:00
2022-11-03T06:00
новости
энергодар
запорожская аэс
обстрелы
всу
украина
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По словам Волги, после референдума и вхождения Запорожской области в границы Российской Федерации, жители Энергодара чувствуют себя в безопасности. На территории ЗАЭС введена эксплуатирующая организация, которая сейчас ведёт свою деятельность. Все вопросы по жизнеобеспечению станции под контролем РФ, отметил он.Для этого необходима большая работа по восстановлению инфраструктуры, считает глава ВГА. В ближайшее время Росатом справится с объемом работ, и ЗАЭС заработает на полную мощность, так же как и раньше, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221024/1040045326.html
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новости, энергодар, запорожская аэс, обстрелы, всу, украина
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ, Украина

"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность

06:00 03.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга назвал в интервью изданию Украина.ру остановку ЗАЭС прямой виной украинской стороны, исходя из того, что ВСУ сами перебили все линии электропередач
По словам Волги, после референдума и вхождения Запорожской области в границы Российской Федерации, жители Энергодара чувствуют себя в безопасности.
На территории ЗАЭС введена эксплуатирующая организация, которая сейчас ведёт свою деятельность. Все вопросы по жизнеобеспечению станции под контролем РФ, отметил он.
На данный момент электроэнергия никуда не поставляется. Всё находится в "замороженном" состоянии. Дальше будет работа "Росатома" по включению ЗАЭС в рабочий режим.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Александр Волга
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара
Для этого необходима большая работа по восстановлению инфраструктуры, считает глава ВГА. В ближайшее время Росатом справится с объемом работ, и ЗАЭС заработает на полную мощность, так же как и раньше, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 08:30
Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую БалаклеюВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСобстрелыВСУУкраина
 
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