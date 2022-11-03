"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность

Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею

ВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру