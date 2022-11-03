"Необходима большая работа": Волга рассказал, когда ЗАЭС снова заработает на полную мощность
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга назвал в интервью изданию Украина.ру остановку ЗАЭС прямой виной украинской стороны, исходя из того, что ВСУ сами перебили все линии электропередач
По словам Волги, после референдума и вхождения Запорожской области в границы Российской Федерации, жители Энергодара чувствуют себя в безопасности.
На территории ЗАЭС введена эксплуатирующая организация, которая сейчас ведёт свою деятельность. Все вопросы по жизнеобеспечению станции под контролем РФ, отметил он.
На данный момент электроэнергия никуда не поставляется. Всё находится в "замороженном" состоянии. Дальше будет работа "Росатома" по включению ЗАЭС в рабочий режим.
Для этого необходима большая работа по восстановлению инфраструктуры, считает глава ВГА. В ближайшее время Росатом справится с объемом работ, и ЗАЭС заработает на полную мощность, так же как и раньше, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
24 октября, 08:30Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую БалаклеюВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру