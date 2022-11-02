https://ukraina.ru/20221102/1040445913.html
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу - 02.11.2022 Украина.ру
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено 2 ноября после завершения эвакуации жителей правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram
2022-11-02T20:00
2022-11-02T20:00
2022-11-02T20:00
новости
херсон
украина
россия
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039201732_0:118:953:654_1920x0_80_0_0_7c0a32db824174b3d1d682e08074b039.jpg.webp
"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — сказано в публикации.В ней также отмечается, что запрет временный и распространяется также на речные такси, баржи и другие водные суда.Также отмечается, что для транспортных средств коммунальных служб, поставщиков продовольствия и медикаментов сделаны исключения.
https://ukraina.ru/20221102/1040444075.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039201732_0:29:953:744_1920x0_80_0_0_1786c0b95cf0756b8ccd71a7695a7316.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, украина, россия, эвакуация
Новости, Херсон, Украина, Россия, эвакуация
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено 2 ноября после завершения эвакуации жителей правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram