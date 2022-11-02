В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу - 02.11.2022 Украина.ру
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В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу - 02.11.2022 Украина.ру
В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено 2 ноября после завершения эвакуации жителей правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram
2022-11-02T20:00
2022-11-02T20:00
новости
херсон
украина
россия
эвакуация
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"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — сказано в публикации.В ней также отмечается, что запрет временный и распространяется также на речные такси, баржи и другие водные суда.Также отмечается, что для транспортных средств коммунальных служб, поставщиков продовольствия и медикаментов сделаны исключения.
https://ukraina.ru/20221102/1040444075.html
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новости, херсон, украина, россия, эвакуация
Новости, Херсон, Украина, Россия, эвакуация

В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу

20:00 02.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено 2 ноября после завершения эвакуации жителей правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram
"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — сказано в публикации.
В ней также отмечается, что запрет временный и распространяется также на речные такси, баржи и другие водные суда.
Также отмечается, что для транспортных средств коммунальных служб, поставщиков продовольствия и медикаментов сделаны исключения.
18:07
Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла СтремоусоваЗаместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру поделился деталями эвакуации и особенностями помощи эвакуированным, а также рассказал о формировании херсонской территориальной обороны.
 
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20:00В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
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