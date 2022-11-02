https://ukraina.ru/20221102/1040445913.html

В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу

В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу - 02.11.2022 Украина.ру

В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу

Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено 2 ноября после завершения эвакуации жителей правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram

2022-11-02T20:00

2022-11-02T20:00

2022-11-02T20:00

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"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — сказано в публикации.В ней также отмечается, что запрет временный и распространяется также на речные такси, баржи и другие водные суда.Также отмечается, что для транспортных средств коммунальных служб, поставщиков продовольствия и медикаментов сделаны исключения.

https://ukraina.ru/20221102/1040444075.html

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новости, херсон, украина, россия, эвакуация