https://ukraina.ru/20221102/1040445812.html

Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов

Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов - 02.11.2022 Украина.ру

Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов

Европейский союз ввел санкции против предприятий, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 2 ноября

2022-11-02T19:39

2022-11-02T19:39

2022-11-02T19:39

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"После введения 8-го пакета санкций ЕС европейские банки отказываются переводить деньги компаниям и ФОП из Запорожья. Они объясняют это тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список. При этом под ЕСовские санкции попали и жители областного центра, временно подконтрольного режиму Зеленского", - подчеркнул Рогов.По его данным, чиновникам ЕС известно кое-что о будущем Запорожья, что может сильно не понравиться киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20221022/1040032812.html

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владимир рогов, запорожье, новости, ес, евросоюз, санкции, украина