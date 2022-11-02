Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов - 02.11.2022 Украина.ру
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Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов
Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов - 02.11.2022 Украина.ру
Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов
Европейский союз ввел санкции против предприятий, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 2 ноября
2022-11-02T19:39
2022-11-02T19:39
владимир рогов
запорожье
новости
ес
евросоюз
санкции
украина
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"После введения 8-го пакета санкций ЕС европейские банки отказываются переводить деньги компаниям и ФОП из Запорожья. Они объясняют это тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список. При этом под ЕСовские санкции попали и жители областного центра, временно подконтрольного режиму Зеленского", - подчеркнул Рогов.По его данным, чиновникам ЕС известно кое-что о будущем Запорожья, что может сильно не понравиться киевскому режиму.
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владимир рогов, запорожье, новости, ес, евросоюз, санкции, украина
Владимир Рогов, Запорожье, Новости, ЕС, Евросоюз, санкции, Украина

Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов

19:39 02.11.2022
 
© Фото : zprua.comЗавод Преобразователь в Запорожье
Завод Преобразователь в Запорожье - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : zprua.com
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Европейский союз ввел санкции против предприятий, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 2 ноября
"После введения 8-го пакета санкций ЕС европейские банки отказываются переводить деньги компаниям и ФОП из Запорожья. Они объясняют это тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список. При этом под ЕСовские санкции попали и жители областного центра, временно подконтрольного режиму Зеленского", - подчеркнул Рогов.
По его данным, чиновникам ЕС известно кое-что о будущем Запорожья, что может сильно не понравиться киевскому режиму.
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Владимир РоговЗапорожьеНовостиЕСЕвросоюзсанкцииУкраина
 
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