https://ukraina.ru/20221102/1040444978.html

Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября

Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

эксклюзив

хроники

зерновая сделка

мид

потери всу

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Россия возобновила участие в зерновой сделке, попытки наступления ВСУ на Краснолиманском и Херсонском направлениях обернулись большими потерями, в МИД дали комментарии по ключевым темам.Зерновая сделкаМинистерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе. В Минобороны объяснили, что это связано с письменными гарантиями не использовать гуманитарный коридор в военных целях со стороны Украины.Участие России в зерновой сделке было приостановлено после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении МО.Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России.Также он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии.В разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии и бесплатно поставить зерно в эти страны в случае срыва работы зерновой сделки.Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру выразил мнение, что обещания Украины ничего не значат и Россию снова обманут в этом вопросе.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в урегулировании этого вопроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, пошутив, что сначала расскажет все подробности президенту США Джо Байдену.Потери украинской армииВ Минобороны РФ заявили о значительных потерях ВСУ на нескольких участках фронта.Украинские военные предприняли несколько попыток наступлений: На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Все они были отбиты.На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики, сообщили в ведомстве."На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", - говорится в отчете.На Николаево-Криворожском ВС РФ также отбили попытки противника наступать. Погибли 105 украинских военнослужащих.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии по самым важным темамОсновные тезисы ее брифинга:

https://ukraina.ru/20221102/1040434164.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, зерновая сделка, мид, потери всу