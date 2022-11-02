Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру
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Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября
Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру
Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября
Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T19:03
2022-11-02T19:03
эксклюзив
хроники
зерновая сделка
мид
потери всу
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Россия возобновила участие в зерновой сделке, попытки наступления ВСУ на Краснолиманском и Херсонском направлениях обернулись большими потерями, в МИД дали комментарии по ключевым темам.Зерновая сделкаМинистерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе. В Минобороны объяснили, что это связано с письменными гарантиями не использовать гуманитарный коридор в военных целях со стороны Украины.Участие России в зерновой сделке было приостановлено после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении МО.Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России.Также он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии.В разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии и бесплатно поставить зерно в эти страны в случае срыва работы зерновой сделки.Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру выразил мнение, что обещания Украины ничего не значат и Россию снова обманут в этом вопросе.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в урегулировании этого вопроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, пошутив, что сначала расскажет все подробности президенту США Джо Байдену.Потери украинской армииВ Минобороны РФ заявили о значительных потерях ВСУ на нескольких участках фронта.Украинские военные предприняли несколько попыток наступлений: На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Все они были отбиты.На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики, сообщили в ведомстве."На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", - говорится в отчете.На Николаево-Криворожском ВС РФ также отбили попытки противника наступать. Погибли 105 украинских военнослужащих.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии по самым важным темамОсновные тезисы ее брифинга:
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, зерновая сделка, мид, потери всу
Эксклюзив, Хроники, зерновая сделка, МИД, потери ВСУ

Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября

19:03 02.11.2022
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Россия возобновила участие в зерновой сделке, попытки наступления ВСУ на Краснолиманском и Херсонском направлениях обернулись большими потерями, в МИД дали комментарии по ключевым темам.
Зерновая сделка
Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе. В Минобороны объяснили, что это связано с письменными гарантиями не использовать гуманитарный коридор в военных целях со стороны Украины.
Участие России в зерновой сделке было приостановлено после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении МО.
Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России.
Также он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии.
В разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии и бесплатно поставить зерно в эти страны в случае срыва работы зерновой сделки.
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру выразил мнение, что обещания Украины ничего не значат и Россию снова обманут в этом вопросе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в урегулировании этого вопроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, пошутив, что сначала расскажет все подробности президенту США Джо Байдену.
Потери украинской армии
В Минобороны РФ заявили о значительных потерях ВСУ на нескольких участках фронта.
Украинские военные предприняли несколько попыток наступлений: На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Все они были отбиты.
На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики, сообщили в ведомстве.
В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты.
"На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", - говорится в отчете.
На Николаево-Криворожском ВС РФ также отбили попытки противника наступать. Погибли 105 украинских военнослужащих.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии по самым важным темам
Основные тезисы ее брифинга:
  • Американские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины.
За восемь месяцев они рекрутировали не менее 8 тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется по закону.
  • Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины.
Если бы киевские власти выполняли свои обязательства, можно было бы говорить об условиях для ДНР и ЛНР реализации в рамках государства, в составе которого ни на тот момент находились.
  • Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки.
  • Москва представит послу Великобритании материалы и доказательства по причастности Лондона к атаке на Севастополь.
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