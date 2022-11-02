Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ - 02.11.2022 Украина.ру
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Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ
Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия Анкары по восстановлению "зерновой сделки" с Россией, сообщили в МИД Турции 2 ноября
2022-11-02T18:38
2022-11-02T18:38
новости
турция
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энтони блинкен
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Ранее Россия приостановила свое участие в работе «зернового коридора» из-за организованной Украиной 29 октября террористической атаки на Севастополь. Однако уже 2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении сделки после получений от Украины гарантий неиспользования зернового коридора в военных целях."Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном... Блинкен выразил благодарность за инициативы Турции по возобновлению работы "зернового коридора", - говорится сообщении МИД Турции.Также в ведомстве заявили, что на переговорах стороны обсуждали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также модернизацию самолетов ВВС Турции F-16.
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новости, турция, украина, россия, сша, энтони блинкен
Новости, Турция, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен

Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ

18:38 02.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия Анкары по восстановлению "зерновой сделки" с Россией, сообщили в МИД Турции 2 ноября
Ранее Россия приостановила свое участие в работе «зернового коридора» из-за организованной Украиной 29 октября террористической атаки на Севастополь. Однако уже 2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении сделки после получений от Украины гарантий неиспользования зернового коридора в военных целях.
"Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном... Блинкен выразил благодарность за инициативы Турции по возобновлению работы "зернового коридора", - говорится сообщении МИД Турции.
Также в ведомстве заявили, что на переговорах стороны обсуждали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также модернизацию самолетов ВВС Турции F-16.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:03
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и КиркороваПерсональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek
 
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