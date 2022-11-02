Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений" - 02.11.2022 Украина.ру
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Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений" - 02.11.2022 Украина.ру
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
Первые представители испанских правоохранительных органов прибыли в Киев для расследования "возможных военных преступлений и преступлений против человечности". Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на сайте Министерства внутренних дел Испании
2022-11-02T18:27
2022-11-02T18:27
новости
испания
полиция
киев
военные преступления
мвд
прокуратура
спецоперация
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Там уточняется, что в украинскую столицу прибыли представители полиции и гражданской гвардии Испании.Данные группы будут состоять из шести-семи представителей полиции и гражданской гвардии и будут работать совместно с представителями украинской прокуратуры с целью сбора доказательств, "которые послужат идентификации жертв возможных действий, противоречащих международному праву", говорится в сообщении.Ранее специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк в интервью Украина.ру рассказал о военных преступлениях киевского режима. Он подчеркнул, что ВСУ при обстрелах Донецка используют высокоточные снаряды, поэтому попадания по гражданским целям — результат не случайностей, а намеренных действий. Корреспондент добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.
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новости, испания, полиция, киев, военные преступления, мвд, прокуратура, спецоперация
Новости, Испания, полиция, Киев, Военные преступления, МВД, Прокуратура, Спецоперация

Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"

18:27 02.11.2022
 
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© РИА Новости . Хавьер Луэнго
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Первые представители испанских правоохранительных органов прибыли в Киев для расследования "возможных военных преступлений и преступлений против человечности". Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на сайте Министерства внутренних дел Испании
Там уточняется, что в украинскую столицу прибыли представители полиции и гражданской гвардии Испании.

Авангард испанской миссии в составе её главы и координаторов (майор и лейтенант гражданской гвардии и двое старших инспекторов национальной полиции) уже провёл в Киеве подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры с целью выработки условий сотрудничества и уточнения районов дислокации двух испанских групп

Министерство внутренних дел Испании
Данные группы будут состоять из шести-семи представителей полиции и гражданской гвардии и будут работать совместно с представителями украинской прокуратуры с целью сбора доказательств, "которые послужат идентификации жертв возможных действий, противоречащих международному праву", говорится в сообщении.
Ранее специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк в интервью Украина.ру рассказал о военных преступлениях киевского режима. Он подчеркнул, что ВСУ при обстрелах Донецка используют высокоточные снаряды, поэтому попадания по гражданским целям — результат не случайностей, а намеренных действий.
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В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУСотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times
Корреспондент добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.
 
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