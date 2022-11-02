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Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"

Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений" - 02.11.2022 Украина.ру

Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"

Первые представители испанских правоохранительных органов прибыли в Киев для расследования "возможных военных преступлений и преступлений против человечности". Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на сайте Министерства внутренних дел Испании

2022-11-02T18:27

2022-11-02T18:27

2022-11-02T18:27

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прокуратура

спецоперация

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Там уточняется, что в украинскую столицу прибыли представители полиции и гражданской гвардии Испании.Данные группы будут состоять из шести-семи представителей полиции и гражданской гвардии и будут работать совместно с представителями украинской прокуратуры с целью сбора доказательств, "которые послужат идентификации жертв возможных действий, противоречащих международному праву", говорится в сообщении.Ранее специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк в интервью Украина.ру рассказал о военных преступлениях киевского режима. Он подчеркнул, что ВСУ при обстрелах Донецка используют высокоточные снаряды, поэтому попадания по гражданским целям — результат не случайностей, а намеренных действий. Корреспондент добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.

https://ukraina.ru/20220807/1037380166.html

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новости, испания, полиция, киев, военные преступления, мвд, прокуратура, спецоперация