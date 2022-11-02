https://ukraina.ru/20221102/1040444627.html
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений" - 02.11.2022 Украина.ру
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
Первые представители испанских правоохранительных органов прибыли в Киев для расследования "возможных военных преступлений и преступлений против человечности". Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на сайте Министерства внутренних дел Испании
2022-11-02T18:27
2022-11-02T18:27
2022-11-02T18:27
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испания
полиция
киев
военные преступления
мвд
прокуратура
спецоперация
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Там уточняется, что в украинскую столицу прибыли представители полиции и гражданской гвардии Испании.Данные группы будут состоять из шести-семи представителей полиции и гражданской гвардии и будут работать совместно с представителями украинской прокуратуры с целью сбора доказательств, "которые послужат идентификации жертв возможных действий, противоречащих международному праву", говорится в сообщении.Ранее специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк в интервью Украина.ру рассказал о военных преступлениях киевского режима. Он подчеркнул, что ВСУ при обстрелах Донецка используют высокоточные снаряды, поэтому попадания по гражданским целям — результат не случайностей, а намеренных действий. Корреспондент добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.
https://ukraina.ru/20220807/1037380166.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, полиция, киев, военные преступления, мвд, прокуратура, спецоперация
Новости, Испания, полиция, Киев, Военные преступления, МВД, Прокуратура, Спецоперация
Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
Первые представители испанских правоохранительных органов прибыли в Киев для расследования "возможных военных преступлений и преступлений против человечности". Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на сайте Министерства внутренних дел Испании
Там уточняется, что в украинскую столицу прибыли представители полиции и гражданской гвардии Испании.
Авангард испанской миссии в составе её главы и координаторов (майор и лейтенант гражданской гвардии и двое старших инспекторов национальной полиции) уже провёл в Киеве подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры с целью выработки условий сотрудничества и уточнения районов дислокации двух испанских групп
Министерство внутренних дел Испании
Данные группы будут состоять из шести-семи представителей полиции и гражданской гвардии и будут работать совместно с представителями украинской прокуратуры с целью сбора доказательств, "которые послужат идентификации жертв возможных действий, противоречащих международному праву", говорится в сообщении.
Ранее специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
в интервью
Украина.ру рассказал о военных преступлениях киевского режима. Он подчеркнул, что ВСУ при обстрелах Донецка используют высокоточные снаряды, поэтому попадания по гражданским целям — результат не случайностей, а намеренных действий.
Корреспондент добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.