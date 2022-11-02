Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова - 02.11.2022 Украина.ру
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Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова
Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова - 02.11.2022 Украина.ру
Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова
Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру поделился деталями эвакуации и особенностями помощи эвакуированным, а также рассказал о формировании херсонской территориальной обороны.
2022-11-02T18:07
2022-11-02T18:07
видео
кирилл стремоусов
херсон
эвакуация
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0:42 – Расширение зоны эвакуации в Херсонской области; 3:16 – Когда отпадёт необходимость в эвакуации?; 4:53 – Жилищные сертификаты: особенности получения; 7:03 – Другие меры поддержки для эвакуированных; 9:09 – Тероборона Херсонской области; 10:13 – Служба в российской армии; 11:49 – Мобилизованные россияне в Херсонской области; ТГ-канал Кирилла Стремоусова: https://t.me/Stremousov_KirillНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, кирилл стремоусов, херсон, эвакуация, видео
Видео, Кирилл Стремоусов, Херсон, эвакуация

Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова

18:07 02.11.2022
 
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Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру поделился деталями эвакуации и особенностями помощи эвакуированным, а также рассказал о формировании херсонской территориальной обороны.
0:42 – Расширение зоны эвакуации в Херсонской области;
3:16 – Когда отпадёт необходимость в эвакуации?;
4:53 – Жилищные сертификаты: особенности получения;
7:03 – Другие меры поддержки для эвакуированных;
9:09 – Тероборона Херсонской области;
10:13 – Служба в российской армии;
11:49 – Мобилизованные россияне в Херсонской области;
ТГ-канал Кирилла Стремоусова: https://t.me/Stremousov_Kirill
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ВидеоКирилл СтремоусовХерсонэвакуация
 
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