https://ukraina.ru/20221102/1040444075.html

Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова

Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова - 02.11.2022 Украина.ру

Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова

Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру поделился деталями эвакуации и особенностями помощи эвакуированным, а также рассказал о формировании херсонской территориальной обороны.

2022-11-02T18:07

2022-11-02T18:07

2022-11-02T18:07

видео

кирилл стремоусов

херсон

эвакуация

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0:42 – Расширение зоны эвакуации в Херсонской области; 3:16 – Когда отпадёт необходимость в эвакуации?; 4:53 – Жилищные сертификаты: особенности получения; 7:03 – Другие меры поддержки для эвакуированных; 9:09 – Тероборона Херсонской области; 10:13 – Служба в российской армии; 11:49 – Мобилизованные россияне в Херсонской области; ТГ-канал Кирилла Стремоусова: https://t.me/Stremousov_KirillНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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