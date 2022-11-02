https://ukraina.ru/20221102/1040442150.html
"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке
"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру
"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев вряд ли намерен соблюдать обязательства по зерновой сделке с Россией
2022-11-02T17:34
2022-11-02T17:34
2022-11-02T17:34
новости
украина
россия
зерно
зерновая сделка
возобновление
участие
минобороны рф
гарантии
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По мнению эксперта, тот факт, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России - ничего не значит. Он уверен, что Москву опять обманут.Москве не выгодно ни на каких условиях участвовать в "зерновой сделке", уверен Мухин.Эксперт прокомментировал слова официального представителя Минобороны РФ о том, что "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения".Политолог напоминает, что Украина уже нарушила свои обязательства и не понесла никакого наказания. А то, что она сейчас подписала – для нее ничего не значит просто.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, зерно, зерновая сделка, возобновление, участие, минобороны рф, гарантии
Новости, Украина, Россия, зерно, зерновая сделка, возобновление, участие, Минобороны РФ, гарантии
"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев вряд ли намерен соблюдать обязательства по зерновой сделке с Россией
По мнению эксперта, тот факт, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России - ничего не значит. Он уверен, что Москву опять обманут.
Москве не выгодно ни на каких условиях участвовать в "зерновой сделке", уверен Мухин.
Нам выгодно, чтобы у нас покупали зерно, а Украина, на самом деле, занимается, достаточно людоедским способом, вывозом продуктов со своей территории. Обрекая при этом население на, возможно, голод. В котором она, опять же, обвинит Российскую Федерацию.
Алексей Мухин
Политолог, директор Центра политической информации
Эксперт прокомментировал слова официального представителя Минобороны РФ о том, что "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения".
Я не очень понимаю. У Украины были обязательства, соглашения зафиксированные, что она не будет использовать гуманитарные коридоры, проводить военные действия, запускать беспилотники… Ну то, что она запустила, по сути.
Алексей Мухин
Политолог, директор Центра политической информации
Политолог напоминает, что Украина уже нарушила свои обязательства и не понесла никакого наказания. А то, что она сейчас подписала – для нее ничего не значит просто.
Полный текст интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.