https://ukraina.ru/20221102/1040442150.html

"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке

"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру

"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что Киев вряд ли намерен соблюдать обязательства по зерновой сделке с Россией

2022-11-02T17:34

2022-11-02T17:34

2022-11-02T17:34

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украина

россия

зерно

зерновая сделка

возобновление

участие

минобороны рф

гарантии

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По мнению эксперта, тот факт, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России - ничего не значит. Он уверен, что Москву опять обманут.Москве не выгодно ни на каких условиях участвовать в "зерновой сделке", уверен Мухин.Эксперт прокомментировал слова официального представителя Минобороны РФ о том, что "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения".Политолог напоминает, что Украина уже нарушила свои обязательства и не понесла никакого наказания. А то, что она сейчас подписала – для нее ничего не значит просто.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html

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новости, украина, россия, зерно, зерновая сделка, возобновление, участие, минобороны рф, гарантии