"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину - 02.11.2022 Украина.ру
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"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину - 02.11.2022 Украина.ру
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех России в ходе СВО приведет к тому, что группировки НАТО вблизи границ РФ так и будут находится там "для сдерживания Москвы"
2022-11-02T19:00
2022-11-02T19:00
новости
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нато
группировки
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Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, считает эксперт, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать войска. Но успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".По его словам, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.К тому же, отмечает политолог, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Они не решатся сунуться на Украину и стать там трупами, заключил эксперт.Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040421970.html
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новости, украина, россия, рф, нато, группировки
Новости, Украина, Россия, РФ, НАТО, группировки

"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину

19:00 02.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех России в ходе СВО приведет к тому, что группировки НАТО вблизи границ РФ так и будут находится там "для сдерживания Москвы"
Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, считает эксперт, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать войска. Но успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".
Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше.
Военный эксперт Иван Коновалов
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
По его словам, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.
Мы это видим уже сейчас. Америка из последних сил осуществляет поставки оружия на Украину, а Европа этому сопротивляется. Чем дальше, тем сильнее.
Военный эксперт Иван Коновалов
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
К тому же, отмечает политолог, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Они не решатся сунуться на Украину и стать там трупами, заключил эксперт.
Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.
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