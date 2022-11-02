https://ukraina.ru/20221102/1040441347.html
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину - 02.11.2022 Украина.ру
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех России в ходе СВО приведет к тому, что группировки НАТО вблизи границ РФ так и будут находится там "для сдерживания Москвы"
2022-11-02T19:00
2022-11-02T19:00
2022-11-02T19:00
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Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, считает эксперт, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать войска. Но успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".По его словам, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.К тому же, отмечает политолог, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Они не решатся сунуться на Украину и стать там трупами, заключил эксперт.Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040421970.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, рф, нато, группировки
"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех России в ходе СВО приведет к тому, что группировки НАТО вблизи границ РФ так и будут находится там "для сдерживания Москвы"
Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, считает эксперт, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать войска. Но успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".
Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше.
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
По его словам, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.
Мы это видим уже сейчас. Америка из последних сил осуществляет поставки оружия на Украину, а Европа этому сопротивляется. Чем дальше, тем сильнее.
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
К тому же, отмечает политолог, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Они не решатся сунуться на Украину и стать там трупами, заключил эксперт.
Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте
на сайте Украина.ру.