https://ukraina.ru/20221102/1040441347.html

"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину

"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину - 02.11.2022 Украина.ру

"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех России в ходе СВО приведет к тому, что группировки НАТО вблизи границ РФ так и будут находится там "для сдерживания Москвы"

2022-11-02T19:00

2022-11-02T19:00

2022-11-02T19:00

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Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, считает эксперт, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать войска. Но успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".По его словам, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.К тому же, отмечает политолог, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Они не решатся сунуться на Украину и стать там трупами, заключил эксперт.Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040421970.html

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новости, украина, россия, рф, нато, группировки