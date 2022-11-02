https://ukraina.ru/20221102/1040440004.html

Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар

Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар - 02.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что действия "напролом" в районе Угледара будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы

2022-11-02T17:20

2022-11-02T17:20

2022-11-02T17:18

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Решения о действиях российских войск в районе Угледара нужно принимать, ориентируясь на обстоятельства на месте, считает эксперт.То, как военные РФ будут брать город - идти через Павловку или попыться перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку - всё зависит от командования на местах, отмечает он.По его мнению действия "напролом" будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций, считает он.Вся картина боевых действий зависит от принятия решений на месте. Потому что слишком много нюансов, отмечает Коновалов. За восемь прошедших месяцев было сделано уже слишком много прогнозов, а нужно заниматься расчетами на ближайшую перспективу. Только это спасет жизни наших бойцов, добавил он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html

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2022

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новости, украина, спецоперация, россия, политолог