Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040440004.html
Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар
Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что действия "напролом" в районе Угледара будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы
2022-11-02T17:20
2022-11-02T17:18
новости
украина
спецоперация
россия
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d211e3fd250deabef8e4106766248607.jpg.webp
Решения о действиях российских войск в районе Угледара нужно принимать, ориентируясь на обстоятельства на месте, считает эксперт.То, как военные РФ будут брать город - идти через Павловку или попыться перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку - всё зависит от командования на местах, отмечает он.По его мнению действия "напролом" будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций, считает он.Вся картина боевых действий зависит от принятия решений на месте. Потому что слишком много нюансов, отмечает Коновалов. За восемь прошедших месяцев было сделано уже слишком много прогнозов, а нужно заниматься расчетами на ближайшую перспективу. Только это спасет жизни наших бойцов, добавил он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12863ea76caec5b0aa924e57efb76277.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, россия, политолог
Новости, Украина, Спецоперация, Россия, политолог

Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар

17:20 02.11.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что действия "напролом" в районе Угледара будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы
Решения о действиях российских войск в районе Угледара нужно принимать, ориентируясь на обстоятельства на месте, считает эксперт.
То, как военные РФ будут брать город - идти через Павловку или попыться перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку - всё зависит от командования на местах, отмечает он.
Я бывал в этих местах в начале войны. Ситуация в Угледаре – непростая. Там сложные терриконы и высотки, превращенные в настоящие крепости, а перед ними просматриваемая местность.
Военный эксперт Иван Коновалов
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
По его мнению действия "напролом" будут сопровождаться потерей людей. В данной ситуации нужно предпринимать только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций, считает он.
Вся картина боевых действий зависит от принятия решений на месте. Потому что слишком много нюансов, отмечает Коновалов.
За восемь прошедших месяцев было сделано уже слишком много прогнозов, а нужно заниматься расчетами на ближайшую перспективу. Только это спасет жизни наших бойцов, добавил он.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
ТОС-1А Солнцепек
29 октября, 12:33
Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октябряУкраинские военные продолжают обстрелы приграничных регионов России. ВС РФ перешли в наступление на угледарском направлении
 
НовостиУкраинаСпецоперацияРоссияполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий
19:03Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября
19:00"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
18:57Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению
18:38Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ
18:27Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
18:07Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова
17:56Глава МИД Украины похвастался новыми поставками оружия из Испании
17:34"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке
17:24Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
17:20Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар
17:18Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
17:16Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
17:15Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября
17:13Войска НАТО у границ России, обвал украинской энергетики. О чём говорили эксперты 2 ноября
17:03В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
16:58"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
16:54Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
16:53Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
16:53Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
Лента новостейМолния