https://ukraina.ru/20221102/1040438733.html

"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"

"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках" - 02.11.2022 Украина.ру

"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что ситуация относительно терактов на "Северных потоках" работает решительно против англосаксов

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

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Понятно, что Запад ведет против России полноценную инфраструктурную войну - это в очередной раз подтвердили теракты на "Северных потоках". При этом, по мнению эксперта, прежде всего необходимо вывести на чистую воду всех, кто участвовал в этих диверсиях. Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии, добавляет он.Страны-участницы расследований пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что существует множество доказательств того, что Москве это не нужно, да и никто этому не поверит, считает политолог.Он считает, что России не следует отвечать на эти теракты. Придет время – организаторы этих диверсий сами за все ответят.Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221101/1040398943.html

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новости, украина, спецоперация, россия, северный поток-2, диверсии