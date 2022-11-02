"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках" - 02.11.2022 Украина.ру
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"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках" - 02.11.2022 Украина.ру
"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что ситуация относительно терактов на "Северных потоках" работает решительно против англосаксов
2022-11-02T16:58
2022-11-02T16:58
новости
украина
спецоперация
россия
северный поток-2
диверсии
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Понятно, что Запад ведет против России полноценную инфраструктурную войну - это в очередной раз подтвердили теракты на "Северных потоках". При этом, по мнению эксперта, прежде всего необходимо вывести на чистую воду всех, кто участвовал в этих диверсиях. Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии, добавляет он.Страны-участницы расследований пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что существует множество доказательств того, что Москве это не нужно, да и никто этому не поверит, считает политолог.Он считает, что России не следует отвечать на эти теракты. Придет время – организаторы этих диверсий сами за все ответят.Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221101/1040398943.html
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новости, украина, спецоперация, россия, северный поток-2, диверсии
Новости, Украина, Спецоперация, Россия, Северный поток-2, диверсии

"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"

16:58 02.11.2022
 
© AP / Michael Sohn)
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP / Michael Sohn)
Читать в
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что ситуация относительно терактов на "Северных потоках" работает решительно против англосаксов
Понятно, что Запад ведет против России полноценную инфраструктурную войну - это в очередной раз подтвердили теракты на "Северных потоках". При этом, по мнению эксперта, прежде всего необходимо вывести на чистую воду всех, кто участвовал в этих диверсиях.
Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии, добавляет он.
Все страны, которые участвовали в этом расследовании (Дания, Швеция и Германия), молчат и сопят в тряпочку, потому что они покрывают англосаксов. Но считать людей в Европе идиотами тоже довольно сложно. Они понимают, что происходит. Поэтому ситуация работает против англосаксов.
Военный эксперт Иван Коновалов
Иван Коновалов
Военный эксперт, политолог
Страны-участницы расследований пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что существует множество доказательств того, что Москве это не нужно, да и никто этому не поверит, считает политолог.
Он считает, что России не следует отвечать на эти теракты. Придет время – организаторы этих диверсий сами за все ответят.
Полное интервью с Иваном Коноваловым читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:12
Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделкиЭксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о последствиях терактов на "Северных потоках" и в Севастополе, раскрыл подробности одного из них, а также дал прогноз последствий для "зерновой сделки"
 
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Заголовок открываемого материала
17:03В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
16:58"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
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