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Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии

Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии - 02.11.2022 Украина.ру

Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США приходится констатировать, что американская демократия всё менее отвечает интересам большей части населения страны. Об этом говорится в статье американского журналиста Луиса Сепеды, опубликованной 2 ноября в китайской газете Global Times

2022-11-02T16:05

2022-11-02T16:05

2022-11-02T16:09

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демократическая партия

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Как Республиканская, так и Демократическая партии не выполняют своих предвыборных обещаний, рассказывает проживающий в Чикаго обозреватель.Дональд Трамп обещал, в случае своего избрания президентом страны, прекратить участие США в зарубежных войнах, однако нарушил своё обещание. Со своей стороны, Демократическая партия нарушила своё обещание о выплатах населению, пострадавшему от COVID-19, напоминает Сепеда.Последним и, возможно, самым опасным примером неработающей американской демократии является "прокси-война США против России в Украине", указывает автор. Он указывает, что "явное большинство" американцев хотят, чтобы США вступили в прямые переговоры с Россией с целью урегулирования вооружённого конфликта.Он добавляет, что одной из причин такой ситуации является отсутствие прямого голосования в США. Только несколько сот голосов членов американской Коллегии выборщиков имеют значение, считает журналист.Не стоит удивляться, если члены обеих основных партий США решат не включать пожелания избирателей в планы на следующий год. Деньги продолжают течь к политикам обеих партий, и крупные доноры будут продолжать оказывать гораздо большее влияние на американскую политику, чем любые рядовые избиратели, заключает Сепеда.

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новости, global times, сша, спецоперация, демократия, дональд трамп, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, выборы, переговоры, чикаго