Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии - 02.11.2022 Украина.ру
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Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии
Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии - 02.11.2022 Украина.ру
Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии
Накануне промежуточных выборов в Конгресс США приходится констатировать, что американская демократия всё менее отвечает интересам большей части населения страны. Об этом говорится в статье американского журналиста Луиса Сепеды, опубликованной 2 ноября в китайской газете Global Times
2022-11-02T16:05
2022-11-02T16:09
новости
global times
сша
спецоперация
демократия
дональд трамп
джо байден
республиканская партия
демократическая партия
выборы
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Как Республиканская, так и Демократическая партии не выполняют своих предвыборных обещаний, рассказывает проживающий в Чикаго обозреватель.Дональд Трамп обещал, в случае своего избрания президентом страны, прекратить участие США в зарубежных войнах, однако нарушил своё обещание. Со своей стороны, Демократическая партия нарушила своё обещание о выплатах населению, пострадавшему от COVID-19, напоминает Сепеда.Последним и, возможно, самым опасным примером неработающей американской демократии является "прокси-война США против России в Украине", указывает автор. Он указывает, что "явное большинство" американцев хотят, чтобы США вступили в прямые переговоры с Россией с целью урегулирования вооружённого конфликта.Он добавляет, что одной из причин такой ситуации является отсутствие прямого голосования в США. Только несколько сот голосов членов американской Коллегии выборщиков имеют значение, считает журналист.Не стоит удивляться, если члены обеих основных партий США решат не включать пожелания избирателей в планы на следующий год. Деньги продолжают течь к политикам обеих партий, и крупные доноры будут продолжать оказывать гораздо большее влияние на американскую политику, чем любые рядовые избиратели, заключает Сепеда.
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новости, global times, сша, спецоперация, демократия, дональд трамп, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, выборы, переговоры, чикаго
Новости, Global Times, США, Спецоперация, демократия, Дональд Трамп, Джо Байден, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы, переговоры, Чикаго

Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии

16:05 02.11.2022 (обновлено: 16:09 02.11.2022)
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Накануне промежуточных выборов в Конгресс США приходится констатировать, что американская демократия всё менее отвечает интересам большей части населения страны. Об этом говорится в статье американского журналиста Луиса Сепеды, опубликованной 2 ноября в китайской газете Global Times
Как Республиканская, так и Демократическая партии не выполняют своих предвыборных обещаний, рассказывает проживающий в Чикаго обозреватель.
Дональд Трамп обещал, в случае своего избрания президентом страны, прекратить участие США в зарубежных войнах, однако нарушил своё обещание. Со своей стороны, Демократическая партия нарушила своё обещание о выплатах населению, пострадавшему от COVID-19, напоминает Сепеда.
Последним и, возможно, самым опасным примером неработающей американской демократии является "прокси-война США против России в Украине", указывает автор. Он указывает, что "явное большинство" американцев хотят, чтобы США вступили в прямые переговоры с Россией с целью урегулирования вооружённого конфликта.

Несмотря на это, и демократы, и республиканцы единогласно голосуют за то, чтобы выделить дополнительные миллиарды производителям оружия для разжигания насилия в Украине, а официальная политика высокопоставленных дипломатов администрации [Джо] Байдена … заключалась в том, чтобы не разговаривать со своими российскими коллегами. Американцы хотят, чтобы их правительство вело переговоры о мире, а всё, что оно сделало до сих пор, так это отговаривать от мирных переговоров

Луис Сепеда
Американский журналист
Он добавляет, что одной из причин такой ситуации является отсутствие прямого голосования в США. Только несколько сот голосов членов американской Коллегии выборщиков имеют значение, считает журналист.
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Кризис американской демократии, его причины и последствияЕсть расхожая шутка, что если бы какая-то страна вдруг решила бы скопировать Конституцию США и организовать на её основе идеальную демократию, то уже через очень непродолжительное время над городами этой страны появились бы американские бомбардировщики – терпеть столь гнусный авторитаризм США не смогли бы…
Не стоит удивляться, если члены обеих основных партий США решат не включать пожелания избирателей в планы на следующий год. Деньги продолжают течь к политикам обеих партий, и крупные доноры будут продолжать оказывать гораздо большее влияние на американскую политику, чем любые рядовые избиратели, заключает Сепеда.
 
НовостиGlobal TimesСШАСпецоперациядемократияДональд ТрампДжо БайденРеспубликанская партияДемократическая партиявыборыпереговорыЧикаго
 
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