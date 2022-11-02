https://ukraina.ru/20221102/1040413557.html

"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС

"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС - 02.11.2022 Украина.ру

"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на территории города создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ

2022-11-02T10:24

2022-11-02T10:24

2022-11-02T10:24

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энергодар

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обстрелы

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По его словам, из-за обстрелов ВСУ в данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему. Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему, рассказывает он. В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС, рассказывает Волга. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд.Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Город, по словам главы ВГА, находится на острие атаки, между ним и противником - только река Днепр. Позиции ВСУ располагаются всего в 4 километрах, они не перестают атаковать мирный город и саму АЭС, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

https://ukraina.ru/20221030/1040303843.html

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новости, энергодар, запорожская аэс, всу, обстрелы, украина