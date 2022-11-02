https://ukraina.ru/20221102/1040413557.html
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС - 02.11.2022 Украина.ру
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на территории города создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ
2022-11-02T10:24
2022-11-02T10:24
2022-11-02T10:24
новости
энергодар
запорожская аэс
всу
обстрелы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2c71395fd3a01a4fa17e3957d6a89c9.jpg
По его словам, из-за обстрелов ВСУ в данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему. Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему, рассказывает он. В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС, рассказывает Волга. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд.Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Город, по словам главы ВГА, находится на острие атаки, между ним и противником - только река Днепр. Позиции ВСУ располагаются всего в 4 километрах, они не перестают атаковать мирный город и саму АЭС, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.
https://ukraina.ru/20221030/1040303843.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_7349d49c3777317d39a1d9435e53661c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, запорожская аэс, всу, обстрелы, украина
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на территории города создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ
По его словам, из-за обстрелов ВСУ в данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему.
Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему, рассказывает он.
Сами же разбивают и сами выключают. Это делалось с одной целью: социальный террор на территории нашего региона, нашего города, введение в заблуждение мирового сообщества.
Александр Волга
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара
В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС, рассказывает Волга. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд.
Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Город, по словам главы ВГА, находится на острие атаки, между ним и противником - только река Днепр. Позиции ВСУ располагаются всего в 4 километрах, они не перестают атаковать мирный город и саму АЭС, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте
на сайте Украина.ру.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.