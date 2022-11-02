"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС - 02.11.2022 Украина.ру
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"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС - 02.11.2022 Украина.ру
"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на территории города создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ
2022-11-02T10:24
2022-11-02T10:24
новости
энергодар
запорожская аэс
всу
обстрелы
украина
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По его словам, из-за обстрелов ВСУ в данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему. Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему, рассказывает он. В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС, рассказывает Волга. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд.Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Город, по словам главы ВГА, находится на острие атаки, между ним и противником - только река Днепр. Позиции ВСУ располагаются всего в 4 километрах, они не перестают атаковать мирный город и саму АЭС, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.
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новости, энергодар, запорожская аэс, всу, обстрелы, украина
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, ВСУ, обстрелы, Украина

"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС

10:24 02.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на территории города создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ
По его словам, из-за обстрелов ВСУ в данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему.
Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему, рассказывает он.
Сами же разбивают и сами выключают. Это делалось с одной целью: социальный террор на территории нашего региона, нашего города, введение в заблуждение мирового сообщества.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Александр Волга
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара
В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС, рассказывает Волга. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд.
Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Город, по словам главы ВГА, находится на острие атаки, между ним и противником - только река Днепр. Позиции ВСУ располагаются всего в 4 километрах, они не перестают атаковать мирный город и саму АЭС, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:00
Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октябряВ Бердянске задержали замглавы администрации Александра Васильева. Украина продолжила провокации, которые могут увенчаться техногенной катастрофой
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.
 
НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСВСУобстрелыУкраина
 
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