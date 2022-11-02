https://ukraina.ru/20221102/1040404888.html

Уже бегут с корабля. Почему уволился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко

Уже бегут с корабля. Почему уволился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко - 02.11.2022 Украина.ру

Уже бегут с корабля. Почему уволился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T04:49

2022-11-02T04:49

2022-11-02T04:49

украина

эксклюзив

витренко

нафтогаз

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Во вторник 1 ноября украинский Кабмин уволил с должности главу компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, который за день до этого сам написал заявление на увольнение. Он возглавлял компанию с апреля прошлого года, сменив Андрея Коболева. В мае глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что с Витренко был заключен контракт на год, но, как мы видим, уволен он был через 5 месяцев. По информации депутата Рады Ярослава Железняка, новым главой "Нафтогаза" может стать министр региональной политики Алексей Чернышев. Основной бизнес "Нафтогаза" — продавать газ предприятиям теплокоммунэнерго и газовым компаниям.За неделю до увольнения Витренко рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что предстоящая зима будет самой худшей в истории Украины. По его прогнозам, всю зиму будут происходить перебои с электричеством и отоплением. Правда украинские чиновники и политики для Запада всегда сгущают краски, выпрашивая денег, а для украинской публики ситуацию приукрашивают. Последние месяцы Витренко рассказывал украинцам, что можно будет отапливать дома, сжигая мусор, солому и ветки.В сентябре народный депутат и бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко опубликовал обращение к Зеленскому с просьбой уволить Витренко. По словам Кучеренко, деятельность главы "Нафтогаза" привела к кризисному положению компании.На Западе украинские государственные компании, включая "Нафтогаз", давно хотели поставить под прямой контроль с помощью наблюдательных советов. Кабмин Украины в 2021 распустил наблюдательный совет, что было в штыки воспринято на Западе, вплоть до того, что там решили поприжать Киеву новые кредиты, которые нужны для выплат по старым долгам."Нафтогаз" сейчас сам повсюду сталкивается с кризисом неплатежей. Украинцы с каждым месяцем накапливают всё больше долгов. На прошлой неделе "Нафтогаз" даже отключил Трипольскую ТЭС из-за долга 2,8 миллиарда гривен, а эта ТЭС поставляет электроэнергию и отопление на Киев и область.Украинские СМИ сообщали еще в конце лета о планируемом увольнении Витренко в связи с неудачными попытками реструктурировать долг компании на 1,5 миллиарда долларов, а также в связи с нехваткой газа на отопительный сезон (газовые хранилища не заполнялись, когда была такая возможность). Сам Витренко обвинял Кабмин в провале реструктуризации компанией еврооблигаций. Не хотелось Витренко и покупать в этом году дорогой газ. Он раскритиковал задачу Кабмина закачать 19 миллиардов кубометров газа, сказав, что хватит и 15 миллиардов, а на закачку лишних 4 миллиардов кубометров у компании якобы нет денег. При этом сам глава "Нафтогаза" только официальной зарплаты за неполный 2021 год задекларировал почти 300 миллионов гривен.Перед уходом Витренко, как сообщает Telegram-канал "Резидент", руководство "Нафтогаза" еще успело распределить своим топ-чиновникам 3 миллиарда гривен премий, несмотря на провальную работу. "Нафтогаз демонстрирует всем украинцам как можно узаконить коррупцию в виде гигантских премий, при том основании, что Витренко не смог справиться с элементарной функцией и заполнить ПГХ для прохождения зимы.Несмотря на то, что до окончания года еще два месяца, и впереди у Украины крайне тяжелая и непредсказуемая зима, руководство Нафтогаза уже распределило премии. На выплату вознаграждения персоналу компании за хороший труд должно уйти около 3 миллиардов гривен", - пишет "Резидент".Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что уход Витренко из "Нафтогаза" связан с отсутствием запасов газа и нежеланием руководства компании покупать его по нынешним ценам. "Когда все страны ЕС уже минимум два месяца готовились к зиме и скупали весь уголь в мире, нефть и газ, а наши "менеджеры" лишь рассуждали о необходимости созыва комиссии по зиме. То, что страна не входит в зимний период готовой с точки зрения энергетики, говорили многие эксперты и депутаты. В это время менеджмент Нафтогаза занимался попытками выкачать из бюджета себе почти 300 миллиардов, занимался схемами на газе, рассказывал про дрова, кизяки и ветряки и готовился уехать на зимовку в более теплые страны", - говорит политолог, подчеркивая, что это не РФ выключила поставку газа на Центрэнерго, а Нафтогаз.Украинский экономист Николай Тесля называет причиной ухода Витренко отказ западных партнеров финансировать убыточный "Нафтогаз". "Если коротко, у компании нет денег, в хранилищах недостаточно газа, позиции олигархов сильны, как никогда, а международные партнеры категорически отказываются финансировать дыру, в которую превратился "Нафтогаз", - пишет экономист.Теперь же все недочеты и отсутствие отопления в квартирах можно будет списать на Витренко, но никаких уголовных дел против него не будет, так как он всегда знал, с кем надо делиться. Его преемник на этом посту тоже, очевидно, столкнется с нехваткой газа и после нового года сможет перейти на другую работу. Чиновников в Киеве хватает, но от их смены газа не прибавится, а в квартирах теплее не станет.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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украина, эксклюзив, витренко, нафтогаз