https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html

Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит

Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит - 02.11.2022 Украина.ру

Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит

Ветеран кубинских спецслужб ответил, можно ли надеяться на уменьшение помощи Вашингтона киевскому режиму и назвал регионы, которые будут отвлекать США от России Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T06:54

2022-11-02T06:54

2022-11-02T06:54

интервью

сша

парламентские выборы

конгресс сша

куба

спецслужбы

дональд трамп

бразилия

латинская америка

китай

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Ветеран кубинских спецслужб ответил, можно ли надеяться на уменьшение помощи Вашингтона киевскому режиму и назвал регионы, которые будут отвлекать США от России и Украины.- Сеньор Перси, в связи со спецификой вашей работы вы хорошо знаете ситуацию в Соединённых Штатах. Скоро там должны состоятся промежуточные выборы в парламент страны. Как ожидается, по их результатам республиканцы могут получить большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Как вы считаете, могут ли результаты выборов серьёзно повлиять на происходящий на Украине вооружённый конфликт?- Я убеждён, что эти выборы не повлияют ни на политику США по отношению к украинскому конфликту, ни на их общее отношение к России. Если республиканцы наберут большинство в Конгрессе (так, скорее всего, и произойдёт), это не приведёт к существенным изменениям в американской политике. Геополитические темы напрямую связаны с интересами "глубинного государства", крупных американских ультраконсервативных политиков-"ястребов" и военно-промышленного комплекса (очень сильно выигравшего от военных действий). Любые законодательные решения, принимаемые в американском Конгрессе, не смогут серьёзно повредить этим интересам.- Но ведь некоторые республиканцы выступают против продолжения военной помощи киевскому режиму, или, по крайней мере, против нынешних огромных её объёмов. В американских СМИ говорилось о расколе среди республиканцев по вопросу помощи Киеву. Есть ли вероятность, что военные поставки США на Украину уменьшатся в случае победы республиканцев?- Это возможный сценарий. Не надо забывать, что правые "трамписты" не находятся в хороших отношениях с американским ВПК и не приветствуют слишком большие военные расходы США. Сам [экс-президент Дональд] Трамп прибегал к популистским лозунгам о том, что приоритетом должны пользоваться внутренние американские проблемы. Поэтому я считаю возможным уменьшение военной помощи киевскому режиму. В этом случае Вашингтон, возможно, прибегнет к политическим трюкам с целью заставить европейские страны ещё больше ввязаться в конфликт на Украине, естественно, за счёт своих народов. Возможно, что также произойдёт некоторый пересмотр политики в отношении России, в сторону снижения враждебности по отношению к ней. Есть несколько регионов мира, которым, по мнению Вашингтона, следует уделять повышенное внимание (например, Китай и Латинская Америка), и от которых его неизбежно отвлекают боевые действия на Украине. Несомненно, результаты выборов в Бразилии подтвердят, что Латинская Америка находится на этапе глубоких изменений, и это заставит Вашингтон уделять больше внимания латиноамериканским делам в своей внешней политике (беседа происходила до объявления результатов президентских выборов в Бразилии, которые выиграл социалист Луис Инасиу Лула да Силва, что привело к ослаблению позиций США в этой стране – ред.).- Что вы можете сказать о внутреннем положении в США?- Наиболее острыми вопросами американской внутренней политики являются цены на бензин и миграционный кризис на южной границе страны. Думаю, что правительству демократов удастся решить вопрос с высокими ценами на бензин в среднесрочной перспективе. В случае же прихода к власти республиканцев, они смогут ещё быстрее решить эту проблему с учётом их традиционно хороших отношений с некоторыми странами ОПЕК. Однако внутренние социальные проблемы американского общества, в любом случае, никуда не денутся.Вашингтону удалось достигнуть своих внешнеполитических целей в Европе, при этом оказалась полностью забытой Латинская Америка, а ведь именно ситуация там вызывает миграционный кризис на юге США.- Какие результаты выборов в США были бы наиболее выгодны России? А Латинской Америке?- Повторюсь, что политику США не определяют ни Конгресс, ни президент этой страны, а влиятельные правящие круги и их имперские и геополитические аппетиты. Но несомненным является тот факт, что будет происходить некоторый пересмотр американской внешней политики. В любом случае, в отношении России будет поддерживаться больший или меньший уровень враждебности, и в любом случае Латинской Америке, где Вашингтон сталкивается с серьёзными вызовами, будет уделяться больше внимания.

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

интервью, сша, парламентские выборы, конгресс сша, куба, спецслужбы, дональд трамп, бразилия, латинская америка, китай, впк, опек