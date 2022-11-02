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Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь
Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь - 02.11.2022 Украина.ру
Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что в первую очередь нужно взять Николаев, а уже потом - Одессу
2022-11-02T04:00
2022-11-02T04:00
2022-11-02T04:00
новости
политолог
украина
одесса
николаев
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У армии РФ появится возможность наступать и укреплять ударные группировки когда будет четко закреплена оборона, отметил он. Тогда в первую очередь нужно взять Николаев. Зайти в город можно с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря. И вот только после взятия Николаева, мы можем говорить уже об Одессе и так далее, отметил эксперт.Пока же Россия воюет ограниченным личным составом, имеющим боевой опыт, срочников не пускают, общество успокаивают, отмечает Перенджиев. А масштабная наступательная операция требует большого людского ресурса, добавил он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040279867.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, украина, одесса, николаев
Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что в первую очередь нужно взять Николаев, а уже потом - Одессу
У армии РФ появится возможность наступать и укреплять ударные группировки когда будет четко закреплена оборона, отметил он. Тогда в первую очередь нужно взять Николаев.
Зайти в город можно с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря. И вот только после взятия Николаева, мы можем говорить уже об Одессе и так далее, отметил эксперт.
Если же мы сейчас решимся наступать на Одессу, то извините, тогда придется всем все дела бросить, студентам отложить ручки и гаджеты и идти, как в песне из кинофильма "Тимур и его команда" [на слова В. Маяковского]: "Возьмем винтовки новые, на штык флажки! И с песнею в стрелковые пойдем кружки".
Александр Перенджиев
Военный политолог
Пока же Россия воюет ограниченным личным составом, имеющим боевой опыт, срочников не пускают, общество успокаивают, отмечает Перенджиев. А масштабная наступательная операция требует большого людского ресурса, добавил он.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.