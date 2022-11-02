https://ukraina.ru/20221102/1040368739.html

Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь

Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь - 02.11.2022 Украина.ру

Военный политолог объяснил, какие украинские города нужно взять в первую очередь

Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев поделился мнением в интервью изданию Украина.ру, что в первую очередь нужно взять Николаев, а уже потом - Одессу

2022-11-02T04:00

2022-11-02T04:00

2022-11-02T04:00

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политолог

украина

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николаев

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У армии РФ появится возможность наступать и укреплять ударные группировки когда будет четко закреплена оборона, отметил он. Тогда в первую очередь нужно взять Николаев. Зайти в город можно с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря. И вот только после взятия Николаева, мы можем говорить уже об Одессе и так далее, отметил эксперт.Пока же Россия воюет ограниченным личным составом, имеющим боевой опыт, срочников не пускают, общество успокаивают, отмечает Перенджиев. А масштабная наступательная операция требует большого людского ресурса, добавил он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221029/1040279867.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, украина, одесса, николаев