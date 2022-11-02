https://ukraina.ru/20221102/1040341842.html

Горячие новости ноября. Зачем Зеленскому миллиарды "прямо сейчас"?

Горячие новости ноября. Зачем Зеленскому миллиарды "прямо сейчас"? - 02.11.2022 Украина.ру

Горячие новости ноября. Зачем Зеленскому миллиарды "прямо сейчас"?

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T04:15

2022-11-02T04:15

2022-11-02T04:15

елена мурзина

астрология

владимир зеленский

украина

марс

джо байден

всу

херсон

планеты

зерновая сделка

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Ноябрь - один из самых сложных месяцев этого года. Предстоит много непростых решений, удивительных событий и горячих разоблачений.Что подготовил нам ноябрь - 2022? Разбираемся с помощью астрологии и истории недавних событий.МАРС РЕТРО: МНОГО ШУМАОдно из основных событий на небе: Марс в Близнецах уходит в ретро движение до середины января 2023 года.Всё это время военные действия будут идти либо с переменным успехом, либо сильно замедлятся. Начинать новые военные операции - почти бесперспективно. Особенно если это нападение провокаторов.Например, много раз проанонсированное "наступление ВСУ" на Херсон не имеет шансов на успех.Это очень неприятное положение планеты для любых переговоров. Переговоры тормозятся, спотыкаются. Вряд ли будет позитивное решение.Наоборот, разрушаются предыдущие соглашения. Что мы и увидели уже по "зерновой сделке".А вот злобные нападки, дезинформация, споры и ссоры, какие-то колоссальные провокации в прессе. Вот это всё будет в повышенном количестве.Отставки и увольнения, в разных странах, тоже. Очень много - среди журналистов (знак Близнецов) и военных (Марс).Причем, что интересно, коварный Марс в Близнецах отправляет оружие "по адресу", назад, как бумеранг.Не исключено, кстати, что мы увидим это в реальности. Например, как оружие, которое так энергично Запад поставлял Украине, будет использовано против этих же стран или их сателлитов.Украина, как всегда, под шумок торгует оружием направо и налево. И уже появляются статьи в западной прессе о том, как другие страны вооружаются за счёт этих "дружественных поставок" из Европы и США. И это совсем не дружественные Западу страны.Много будет сногсшибательных разоблачений о прошлых не таких уж и далёких временах.Это будет новый информационный тренд ноября - декабря.Причём оружие - и военное, и информационное - поворачивается как раз против тех, кто изначально нападал, обманывал, готовил провокации.Как говорится в последних сценах "Гамлета" - "отравленный клинок, ступай по назначенью".Лиз Трасс, Квази и интимная перепискаОткроется что-то скрытое до сих пор. Особенно в переписке.Например, недавно всплыла история с телефоном уже бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс, который был взломан какими-то загадочными "русскими хакерами". Ещё когда Лиз была министром иностранных дел, а не премьер-министром страны.У этого скандала может быть несколько разных целей и уровней.Во-первых, его целью могла быть сама Лиз Трасс. Этот скандал мог подтолкнуть её уйти пораньше. А ещё раньше - её министра финансов, Квази Квартенга.Да, официальная версия их ухода - провал в экономике. Но есть и другие подводные камни.Её личная переписка с Квази попала в руки загадочных "хакеров". Западная пресса пишет, что в телефоне Лиз Трасс были какие-то "нюдсы", то есть фото интимного характера.Честно говоря, страшно представить себе эти нюдсы Лиз или Квази, которого давно называют её близким другом. Будем надеяться, что "хакеры" окажутся более целомудренными, чем Лиз Трасс и Квази Квартенг.Кроме того, неизвестно, чьи там нюдсы. Может быть, не Лиз Трасс и даже не Квази, а каких-то зарубежных министров. В статьях упоминается загадочная "переписка с МИД других стран".Одно радует - русских там точно нет. Учитывая взаимную неприязнь, кажется, всех поголовно высших русских должностных лиц и Лиз Трасс.Второй уровень этого "телефонного скандала" - "Россия слушает и смотрит нашего премьера, щупальца русских тянутся к Биг Бену". Удобный повод обвинить Россию. И как всегда, без доказательств, просто на уровне "хайли лайкли".Третий уровень - атака против Бориса Джонсона. "Хакеры" взломали телефон Лиз Трасс, когда она была министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона. И он, получается, знал это и скрывал от общественности.Все три уровня телефонного скандала Лиз Трасс уверенно могут использоваться в пропагандистской кампании любого уровня. Этих уровней может быть гораздо больше. И все они начнут постепенно всплывать, пока ретро Марс пятится назад.Вот такого типа разоблачения - чего-то, что было в прошлом, но открывается только сейчас. Чего-то скандального и "горячего" (Марс) для прессы и читателей (Близнецы) - мы и увидим в ноябре. А также в декабре, январе и даже в феврале.Как говорится, "не переключайтесь", мы продолжаем говорить и показывать.Хантер, его признания и УкраинаТаким же горячим разоблачением обещает стать история с ноутбуком Хантера Байдена. Наконец-то он расшифрован! Широкой общественности обещают горячие новости.Информация будет использоваться постепенно, по частям. На медленном огне, так сказать (ретро Марс). Кульминация - декабрь и январь. Но и в ноябре что-то начнет появляться.Ноутбук Хантера будет, конечно, "лидером хайпа". Там и секс с малолетними, и вечеринки на шикарных яхтах. Интересно, на чьих? Республиканцам тоже очень интересно это узнать.Есть те же самые "нюдсы" Хантера - с оружием, наркотиками, проститутками. Теперь их называют "эскортницами". Есть записи его разговоров и писем отцу, президенту США. Подозрительная переписка с китайскими бизнесменами. Хантера уже обвиняют в том, что он работал на разведку Китая.Много информации о связях Байденов с Украиной.Хантер Байден перечислял внушительные суммы на производство новых вирусов в биолабораториях США на Украине.Это расследование ещё впереди.Но американцев гораздо больше, чем чума где-то далеко, на Украине, беспокоит политическая повестка у них дома.США. Выборы в КонгрессГлавное политическое событие ноября - это, конечно же, выборы в Конгресс США. Все ждут. Особенно "ждут" на Украине.Республиканцы приходят к власти в Конгрессе. Если это произойдет, а вероятность - почти 100 процентов, возникают новые интересные коллизии.Республиканцы начинают топить Байдена. Ничего личного, просто желание ослабить фигуру действующего президента. Так же, как демократы всеми силами пытались потопить Дональда Трампа. Самый логичный путь - доказать коррупцию Байдена. "Эскортницы" в ноутбуке Хантера - это интересно, но при чем здесь президент? А вот коррупция - совершенно другое дело.И здесь снова всплывает история с увольнением прокурора Украины Шохина. Шохин пытался доказать коррупционную схему предприятия "Бурисма", где трудился в наблюдательном совете сын Байдена, тот самый всем хорошо известный Хантер.Вспомним, что и как происходило.Миллиарды для УкраиныПрокурор Шокин, по крайней мере, как он сам утверждал, собирался допросить Хантера Байдена. Так ли это было на самом деле, мы никогда не узнаем. Потому что не кто иной, как папа Хантера, Байден собственной персоной, пригрозил президенту Украины Порошенко: если Порошенко не уволит Шокина, то Украина не получит один миллиард долларов помощи США. Байден дал тогда Порошенко несколько часов на принятие решения, "до моего отлёта из Киева". И прокурор Шокин был уволен в эти пару часов.Что помешает истории повториться? Как фарс или как насмешка?Жернова истории повернулись. Отравленный клинок возвращается к пославшему.Может случиться так, что помощь США, новые миллиарды "на войну в Украине" будут приостановлены, если республиканцы не получат компромат на Джозефа Робинетта и его непутёвого сына, который так недолго и так ярко работал на Украине.Сложный выбор будет стоять перед президентом Украины.Поэтому и просит Зеленский "деньги быстрее, они нужны нам прямо сейчас". Кто знает, что будет потом, после выборов и особенно в начале 2023 года, когда республиканцы придут к власти.Выборы и затмение 8 ноября состоится лунное затмение, последнее в 2023 году. Оно будет сложнее и эмоционально неприятнее, чем солнечное затмение в октябре.Затмение отставок и увольнений. Очень сильно может ударить по президенту США. Если не по физическому здоровью, то по его репутации.Именно на этот день назначены выборы в Палату представителей США. На этих выборах, с большой вероятностью, победу одержат республиканцы.Так что этот день, день выборов и день затмения, может запустить новый тренд в политике Америки. Перемены в личной судьбе президента США, вплоть до отставки или очень больших проблем со здоровьем. Байден - Скорпион по знаку рождения, затмение будет при Солнце в этом знаке.И перемены будут, конечно, во всем мире.Получит ли Зеленский свои очередные миллиарды, якобы для "восстановления страны", которые он так просит "быстрее"? Вопрос пока что без ответа.Скоро это будет зависеть от того, как быстро он сдаст "папу Байдена".

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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