https://ukraina.ru/20221101/1040399461.html

Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября

Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру

Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября

Частичная мобилизация позволит России поменять тактику на фронтах СВО: мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и... Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T18:23

2022-11-01T18:23

2022-11-01T18:23

эксклюзив

зерновая сделка

турция

кортунов

петр акопов

сша

выборы

владимир путин

эрдоган

геннадий алехин

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Частичная мобилизация позволит России поменять тактику на фронтах СВО: мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 1 ноября.СВО: Россия уйдет от ударов в лобВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин выделил несколько ключевых моментов по происходящему сейчас на фронтах СВО.Во-первых, после того как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать.Во-вторых, меняется характер боевых действий."После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки их там будет еще больше. Я не знаю, сколько сил и средств мы перебросим на юг, а сколько – на Донбасс. Это решают в штабе Объединенной группировки. Но это точно позволит нам поменять тактику.Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС", – заявил Алехин.В целом, отметил он, мы проводили частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара.Что же касается наступления ВСУ, эксперт считает, что конец сентября – начало октября показали, что у украинской армии силы не бесконечны: они не могут в таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении."Видимо, у них возникли большие проблемы с усилением", – предположил Алехин.Зерновая сделка: решение за ПутинымСегодня Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам, говорит политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Но в первую голову, продолжает он, это политическое влияние: Анкара пытается показать, что является единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева.Акопов прогнозирует, что турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы."Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота.К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки.Так что Турция может сколько угодно отстаивать свою позицию. Но Путин будет принимать решение, исходя из совокупности факторов, которые выгодны для нас сейчас в плане внешнеполитической репутации (мы не организовываем мировой голод, как нас в этом обвиняют), экономической выгоды и безопасности Черноморского флота", – сообщил политолог.Также он добавил, что Россия теоретически может устроить морскую блокаду судов, но это произойдёт только в случае, если будут попытки провозить корабли с зерном без нашего разрешения.Как выборы в США повлияют на "украинский вопрос"В США 8 ноября 2022 года пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прогнозирует, что после выборов существенных изменений курса США по Украине не будет, так как в Штатах по этой теме существует устойчивый двухпартийный консенсус. Кроме того, многие решения, касающиеся помощи Киеву на будущий год будут, приняты Конгрессом нынешнего состава, где у демократов есть большинство, напоминает Кортунов."Все возможные изменения, касающиеся характера, объёмов и финансовой поддержки Украины, если и произойдут, то это будет осенью 2024 года.Тем не менее определённые нюансы могут возникнуть. Например, республиканцы скорее всего поднимут вопрос перераспределения ответственности между США и европейскими союзниками по НАТО в пользу последних: чтобы Европа взяла на себя больше обязательств по поддержке Украины, которые сейчас лежат на Америке", – отметил эксперт.Также он допускает, что республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах: в этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Байдена, включая украинское измерение, могут быть чуть сдвинуты на второй план.В целом же, считает Кортунов, если в США будут некие тактические и ситуативные изменения по украинскому вопросу, поиск компромисса между Москвой и Киевом, то это произойдет после 8 ноября – по завершению выборов в Сенат.

https://ukraina.ru/20221101/1040384575.html

https://ukraina.ru/20221101/1040395737.html

https://ukraina.ru/20221101/1040352165.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, зерновая сделка, турция, кортунов, петр акопов, сша, выборы, владимир путин, эрдоган, геннадий алехин, сергей суровикин, всу, украина, россия