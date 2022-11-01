Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов - 01.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов
Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов - 01.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как украинские военные подумали, что российские ВС спешно проводят эвакуацию на другой берег Днепра
2022-11-01T17:29
2022-11-01T17:29
новости
украина
россия
херсон
спецоперация
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Есть такое понятие – военная хитрость или дезинформация, напоминает эксперт, заведомо ложные сведения вбрасываются через публичные заявления политиков, военных или журналистов. Так вот украинская армия в какой-то степени купилась на хитрость российских стратегов по Херсону, рассказывает Алёхин.Полное интервью с Геннадием Алехиным читайте на сайте Украина.ру.Ранее депутат Государственной Думы России Александр Бородай заявил, что херсонское направление для противника имеет колоссальное идеологическое значение, поэтому туда бросаются все возможные боеготовые резервы.По его словам, для ВСУ эта цель не столько военная, сколько идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью.
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новости, украина, россия, херсон, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Херсон, Спецоперация

Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов

17:29 01.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как украинские военные подумали, что российские ВС спешно проводят эвакуацию на другой берег Днепра
Есть такое понятие – военная хитрость или дезинформация, напоминает эксперт, заведомо ложные сведения вбрасываются через публичные заявления политиков, военных или журналистов.
Так вот украинская армия в какой-то степени купилась на хитрость российских стратегов по Херсону, рассказывает Алёхин.
Видимо, они подумали, что мы спешно проводим эвакуацию на другой берег Днепра. Но, оказалось, что мы не только можем удерживать плацдарм, но и планируем проводить наступательные действия с подходом подкреплений.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с Геннадием Алехиным читайте на сайте Украина.ру.
Ранее депутат Государственной Думы России Александр Бородай заявил, что херсонское направление для противника имеет колоссальное идеологическое значение, поэтому туда бросаются все возможные боеготовые резервы.
По его словам, для ВСУ эта цель не столько военная, сколько идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью.
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 16:14
Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октябряИ.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Украина нанесла массированный удар по Севастополю, в том числе и по обеспечивающим зерновую сделку кораблям. ВСУ ударили по Речному порту в Херсоне
 
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