"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040393339.html
"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий
"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру
"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что конец сентября – начало октября показали, что силы ВСУ не бесконечны. В таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении, они не могут
2022-11-01T17:07
2022-11-01T17:07
новости
украина
россия
всу
спецоперация
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_4cc02a861a209db86e85df0b8d08a6f9.jpg.webp
У них возникли большие проблемы с усилением, считает Алёхин. Два корпуса уже принимали участие в наступлении под Харьковом и на Красный Лиман. Были использованы целые подразделения, состоящие из наемников (под Харьковом много поляков и румын), подчеркнул эксперт.По имеющимся данным, Киев готовит корпус на Западной Украине, но, похоже, он еще не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова.Что бы там ни говорили, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, отмечает эксперт. Об этом открыто говорят информированные американские источники и британская MI-6. Если раньше потери ВСУ восполнялись теробороной, сейчас проводить мобилизацию будет сложнее.Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040286893.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_144:0:660:387_1920x0_80_0_0_17b073f6bbec0956da2ddf8ff11692eb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, всу, спецоперация, наступление
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Спецоперация, наступление

"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий

17:07 01.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что конец сентября – начало октября показали, что силы ВСУ не бесконечны. В таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении, они не могут
У них возникли большие проблемы с усилением, считает Алёхин. Два корпуса уже принимали участие в наступлении под Харьковом и на Красный Лиман. Были использованы целые подразделения, состоящие из наемников (под Харьковом много поляков и румын), подчеркнул эксперт.
По имеющимся данным, Киев готовит корпус на Западной Украине, но, похоже, он еще не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова.
Да, по сведениям нашей разведки, они перебрасывали силы из Харьковской области (район Казачей Лопани и Волчанска) на линию Кременная-Сватово. Но сил для полноценной ротации у них все равно не хватает.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Что бы там ни говорили, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, отмечает эксперт. Об этом открыто говорят информированные американские источники и британская MI-6. Если раньше потери ВСУ восполнялись теробороной, сейчас проводить мобилизацию будет сложнее.
Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 16:14
Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октябряИ.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Украина нанесла массированный удар по Севастополю, в том числе и по обеспечивающим зерновую сделку кораблям. ВСУ ударили по Речному порту в Херсоне
 
НовостиУкраинаРоссияВСУСпецоперациянаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
18:12Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки
17:44Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
17:39Вступить в НАТО не привлекая внимание санитаров
17:33Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном
17:29Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов
17:26Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
17:08Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв
17:07"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий
17:07"Байден вышел из себя". Почему в Америке раскритиковали Зеленского
16:59Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев
16:52Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
16:45Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена
16:38Герой России Евгений Черняев: кто он
16:00Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
15:54Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
15:52Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
15:50Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
15:36Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
15:17ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
Лента новостейМолния