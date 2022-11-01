"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что конец сентября – начало октября показали, что силы ВСУ не бесконечны. В таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении, они не могут
У них возникли большие проблемы с усилением, считает Алёхин. Два корпуса уже принимали участие в наступлении под Харьковом и на Красный Лиман. Были использованы целые подразделения, состоящие из наемников (под Харьковом много поляков и румын), подчеркнул эксперт.
По имеющимся данным, Киев готовит корпус на Западной Украине, но, похоже, он еще не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова.
Да, по сведениям нашей разведки, они перебрасывали силы из Харьковской области (район Казачей Лопани и Волчанска) на линию Кременная-Сватово. Но сил для полноценной ротации у них все равно не хватает.
Что бы там ни говорили, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, отмечает эксперт. Об этом открыто говорят информированные американские источники и британская MI-6. Если раньше потери ВСУ восполнялись теробороной, сейчас проводить мобилизацию будет сложнее.
Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
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