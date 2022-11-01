https://ukraina.ru/20221101/1040393339.html

"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий

"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру

"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что конец сентября – начало октября показали, что силы ВСУ не бесконечны. В таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении, они не могут

2022-11-01T17:07

2022-11-01T17:07

2022-11-01T17:07

новости

украина

россия

всу

спецоперация

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_4cc02a861a209db86e85df0b8d08a6f9.jpg.webp

У них возникли большие проблемы с усилением, считает Алёхин. Два корпуса уже принимали участие в наступлении под Харьковом и на Красный Лиман. Были использованы целые подразделения, состоящие из наемников (под Харьковом много поляков и румын), подчеркнул эксперт.По имеющимся данным, Киев готовит корпус на Западной Украине, но, похоже, он еще не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова.Что бы там ни говорили, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, отмечает эксперт. Об этом открыто говорят информированные американские источники и британская MI-6. Если раньше потери ВСУ восполнялись теробороной, сейчас проводить мобилизацию будет сложнее.Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221029/1040286893.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу, спецоперация, наступление