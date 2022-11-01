Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев - 01.11.2022 Украина.ру
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Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев
Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев - 01.11.2022 Украина.ру
Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев
Поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
2022-11-01T16:59
2022-11-01T16:59
дмитрий медведев
новости
украина
запад
победа
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Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Медведев расшифровал тезис "России нельзя дать победить в войне". Если победит не Россия, то Украина начнет отторгать ее территории, заявил он. В таком случае возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад, по его словам, разжигает мировой конфликт.
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дмитрий медведев, новости, украина, запад, победа
Дмитрий Медведев, Новости, Украина, Запад, победа

Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев

16:59 01.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - заявил Медведев.
Медведев расшифровал тезис "России нельзя дать победить в войне". Если победит не Россия, то Украина начнет отторгать ее территории, заявил он. В таком случае возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад, по его словам, разжигает мировой конфликт.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:36
Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игреВосьмого ноября состоятся выборы в Конгресс США и Украина необходима республиканцам, чтобы объяснить свой "провал на Капитолийском холме", считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 27 октября в своем Telegram-канале
 
Дмитрий МедведевНовостиУкраинаЗападпобеда
 
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