https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html

Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев

Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев - 01.11.2022 Украина.ру

Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев

Поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

дмитрий медведев

новости

украина

запад

победа

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Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Медведев расшифровал тезис "России нельзя дать победить в войне". Если победит не Россия, то Украина начнет отторгать ее территории, заявил он. В таком случае возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад, по его словам, разжигает мировой конфликт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дмитрий медведев, новости, украина, запад, победа