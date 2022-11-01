Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040388596.html
Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T16:00
2022-11-01T16:46
витренко
нафтогаз
лнр
днр
всу
запорожская аэс
хроники
эксклюзив
минобороны
атаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c849a24132771715b9f23edb3290937b.jpg.webp
Российские военные пресекли атаки украинских сил на трех направлениях, уничтожили боеприпасы и технику ВСУ. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. Глава компании «Нафтогаз Украины» написал заявление об отставкеВооруженные силы РФ пресекли атаки украинских сил на трех направлениях — в Харьковской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике (ЛНР).По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области.На Краснолиманском направлении также были сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР. В результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.«На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи», — рассказал Конашенков.Там было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.Также российские военные за сутки уничтожили три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области.«В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сказал Конашенков.Также он заявил, что в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ).«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное (ДНР), Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах», — сказал Конашенков.По его словам, помимо этого, в воздухе сбито девять украинских беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Антоновки Херсонской области.Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск.«2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сводке министерства.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВС РФ эффективно снижают военный потенциал Украины.«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Он отметил, что «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — сказал министр обороны РФ.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Там добавили, что в 13:05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13:25 по Кировскому району — четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13:37 по Петровскому и Кировскому районам города — также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13:30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13:25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13:35 — пять снарядов калибром 155 миллиметров.В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке был поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-Хата».Также было разрушено здание гостиницы «Ахтамар» в Волновахе в ДНР.Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР.Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Сватово из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца, выпустив пять снарядов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Министерство обороны России заявило также, что армия Украины снова обстреляла район Запорожской атомной электростанции.«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены.«Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», — сообщил Конашенков.ЗАЭС — крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре. Ранее Минобороны РФ неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.Отставка главы «Нафтогаза»Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в компании и парламенте.Согласно процедуре, Витренко должен был уволить Наблюдательный совет «Нафтогаза», но при его отсутствии сделать это может Кабинет министров Украины, который в настоящее время выполняет функции набсовета.По данным издания, пост главы компании в скором времени займет действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.Эту информацию подтвердил во вторник в своем телеграм-канале и депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланировано рассмотрение вопроса об увольнении Чернышова с должности министра развития общин и территорий в связи с переходом на новую должность. Железняк сообщил также, что, согласно планам, ведомство, которое сейчас возглавляет Чернышов, предполагается объединить с министерством инфраструктуры.В апреле 2021 года Кабмин Украины распустил Наблюдательный совет «Нафтогаза» и уволил главу компании Андрея Коболева, назначив на его место Юрия Витренко.Неделю назад Витренко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.
https://ukraina.ru/20221101/1040368864.html
https://ukraina.ru/20221101/1040361460.html
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3395494caf49db09098346357906584b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
витренко, нафтогаз, лнр, днр, всу, запорожская аэс, хроники, эксклюзив, минобороны, атаки
Витренко, Нафтогаз, ЛНР, ДНР, ВСУ, Запорожская АЭС, Хроники, Эксклюзив, Минобороны, атаки

Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября

16:00 01.11.2022 (обновлено: 16:46 01.11.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Российские военные пресекли атаки украинских сил на трех направлениях, уничтожили боеприпасы и технику ВСУ. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. Глава компании «Нафтогаз Украины» написал заявление об отставке
Вооруженные силы РФ пресекли атаки украинских сил на трех направлениях — в Харьковской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике (ЛНР).
По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области.

«Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов», — сообщил он.

На Краснолиманском направлении также были сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР.
В результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

«На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи», — рассказал Конашенков.

Там было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.
11:00
Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября
Также российские военные за сутки уничтожили три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области.
«В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сказал Конашенков.

Также он заявил, что в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное (ДНР), Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах», — сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого, в воздухе сбито девять украинских беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Антоновки Херсонской области.
Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск.

«2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сводке министерства.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВС РФ эффективно снижают военный потенциал Украины.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он отметил, что «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».
«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — сказал министр обороны РФ.
Обстрелы освобожденных территорий
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12:49 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.

Там добавили, что в 13:05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13:25 по Кировскому району — четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13:37 по Петровскому и Кировскому районам города — также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Кроме того, в 13:30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13:25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13:35 — пять снарядов калибром 155 миллиметров.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке был поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-Хата».
Также было разрушено здание гостиницы «Ахтамар» в Волновахе в ДНР.
Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР.
Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Сватово из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца, выпустив пять снарядов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
09:00
Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября
Министерство обороны России заявило также, что армия Украины снова обстреляла район Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены.

«Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», — сообщил Конашенков.
ЗАЭС — крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре. Ранее Минобороны РФ неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.
Отставка главы «Нафтогаза»
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в компании и парламенте.
Согласно процедуре, Витренко должен был уволить Наблюдательный совет «Нафтогаза», но при его отсутствии сделать это может Кабинет министров Украины, который в настоящее время выполняет функции набсовета.
По данным издания, пост главы компании в скором времени займет действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Эту информацию подтвердил во вторник в своем телеграм-канале и депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
По его словам, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланировано рассмотрение вопроса об увольнении Чернышова с должности министра развития общин и территорий в связи с переходом на новую должность. Железняк сообщил также, что, согласно планам, ведомство, которое сейчас возглавляет Чернышов, предполагается объединить с министерством инфраструктуры.
В апреле 2021 года Кабмин Украины распустил Наблюдательный совет «Нафтогаза» и уволил главу компании Андрея Коболева, назначив на его место Юрия Витренко.
Неделю назад Витренко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.
Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:21
Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октябряИз-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку
 
ВитренкоНафтогазЛНРДНРВСУЗапорожская АЭСХроникиЭксклюзивМинобороныатаки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена
16:38Евгений Черняев: кто он
16:00Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
15:54Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
15:52Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
15:50Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
15:36Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
15:17ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
15:16"Листопадовый Чин". Как украинцы захватили Львов и создали народную республику
15:04Одесса и конец зерновой сделки
14:52В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
14:40Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
14:33Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
14:30"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины
14:25"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
14:20Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму
14:16Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
14:08Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
14:06Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России
13:58Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Лента новостейМолния