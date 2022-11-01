https://ukraina.ru/20221101/1040388596.html

Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября

Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру

Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T16:00

2022-11-01T16:00

2022-11-01T16:46

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Российские военные пресекли атаки украинских сил на трех направлениях, уничтожили боеприпасы и технику ВСУ. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. Глава компании «Нафтогаз Украины» написал заявление об отставкеВооруженные силы РФ пресекли атаки украинских сил на трех направлениях — в Харьковской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике (ЛНР).По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области.На Краснолиманском направлении также были сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР. В результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.«На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи», — рассказал Конашенков.Там было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.Также российские военные за сутки уничтожили три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области.«В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сказал Конашенков.Также он заявил, что в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ).«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное (ДНР), Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах», — сказал Конашенков.По его словам, помимо этого, в воздухе сбито девять украинских беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Антоновки Херсонской области.Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск.«2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сводке министерства.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВС РФ эффективно снижают военный потенциал Украины.«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Он отметил, что «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — сказал министр обороны РФ.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Там добавили, что в 13:05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13:25 по Кировскому району — четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13:37 по Петровскому и Кировскому районам города — также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13:30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13:25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13:35 — пять снарядов калибром 155 миллиметров.В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке был поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-Хата».Также было разрушено здание гостиницы «Ахтамар» в Волновахе в ДНР.Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР.Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Сватово из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца, выпустив пять снарядов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Министерство обороны России заявило также, что армия Украины снова обстреляла район Запорожской атомной электростанции.«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены.«Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», — сообщил Конашенков.ЗАЭС — крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре. Ранее Минобороны РФ неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.Отставка главы «Нафтогаза»Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в компании и парламенте.Согласно процедуре, Витренко должен был уволить Наблюдательный совет «Нафтогаза», но при его отсутствии сделать это может Кабинет министров Украины, который в настоящее время выполняет функции набсовета.По данным издания, пост главы компании в скором времени займет действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.Эту информацию подтвердил во вторник в своем телеграм-канале и депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланировано рассмотрение вопроса об увольнении Чернышова с должности министра развития общин и территорий в связи с переходом на новую должность. Железняк сообщил также, что, согласно планам, ведомство, которое сейчас возглавляет Чернышов, предполагается объединить с министерством инфраструктуры.В апреле 2021 года Кабмин Украины распустил Наблюдательный совет «Нафтогаза» и уволил главу компании Андрея Коболева, назначив на его место Юрия Витренко.Неделю назад Витренко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.

https://ukraina.ru/20221101/1040368864.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

витренко, нафтогаз, лнр, днр, всу, запорожская аэс, хроники, эксклюзив, минобороны, атаки