https://ukraina.ru/20221101/1040362452.html
Bloomberg: Клинтон потребовала с Трампа миллион долларов
Bloomberg: Клинтон потребовала с Трампа миллион долларов - 01.11.2022 Украина.ру
Bloomberg: Клинтон потребовала с Трампа миллион долларов
Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 миллиона долларов. Об этом 31 октября написало американское агентство Bloomberg
2022-11-01T09:06
2022-11-01T09:06
2022-11-01T09:07
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По информации журналистов, Клинтон обосновала свое обращение в суд тем, что Трамп ранее подал против нее необоснованный иск, где обвинил экс-госсекретаря в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года.Бывший президент США Дональд Трамп в марте текущего года действительно подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии. Политик обвинил их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения клеветы о его сговоре с Россией.В сентябре окружной суд США отклонил иск за давностью срока и отсутствием должных доказательств, однако Трамп решил обжаловать решение.Теперь инициатором судебного разбирательства стала Клинтон, которая сочла, что бывший президент должен возместить ей судебные издержки.Один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, уже отреагировала на новость о намерении Клинтон, назвав происходящее "провокационным обвинением".
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новости, дональд трамп, хиллари клинтон, президент, суд, иск, доллары
Новости, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, президент, Суд, иск, доллары
Bloomberg: Клинтон потребовала с Трампа миллион долларов
09:06 01.11.2022 (обновлено: 09:07 01.11.2022)
Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 миллиона долларов. Об этом 31 октября написало американское агентство Bloomberg
По информации
журналистов, Клинтон обосновала свое обращение в суд тем, что Трамп ранее подал против нее необоснованный иск, где обвинил экс-госсекретаря в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года.
Бывший президент США Дональд Трамп в марте текущего года действительно подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии. Политик обвинил их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения клеветы о его сговоре с Россией.
В сентябре окружной суд США отклонил иск за давностью срока и отсутствием должных доказательств, однако Трамп решил обжаловать решение.
Теперь инициатором судебного разбирательства стала Клинтон, которая сочла, что бывший президент должен возместить ей судебные издержки.
Один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, уже отреагировала на новость о намерении Клинтон, назвав происходящее "провокационным обвинением".