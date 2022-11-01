https://ukraina.ru/20221101/1040359126.html

Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт

Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт - 01.11.2022 Украина.ру

Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт

Экономика Франции не выживет без поставок из России, и президент Эмманюэль Макрон это прекрасно понимает, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-11-01T08:15

2022-11-01T08:15

2022-11-01T08:15

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«Во Франции кризис: растет инфляция, повышается уровень безработицы, проходят митинги. Макрон боится, что умрет французская экономика. Помимо всего прочего, Париж существенно зависит от Москвы, точнее от факторов, на которые она может повлиять», - сказал эксперт.В частности он отметил, что Франция закупает в России топливо для своих ядерных станций. Также он обратил внимание на то, что Россия вывела из строя завод, который поставлял легированные стали для строительства французских АЭС.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221027/1040180869.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, украина, франция, новости, богдан безпалько