Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт - 01.11.2022 Украина.ру
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Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт
Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт - 01.11.2022 Украина.ру
Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт
Экономика Франции не выживет без поставок из России, и президент Эмманюэль Макрон это прекрасно понимает, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T08:15
2022-11-01T08:15
россия
украина
франция
новости
богдан безпалько
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«Во Франции кризис: растет инфляция, повышается уровень безработицы, проходят митинги. Макрон боится, что умрет французская экономика. Помимо всего прочего, Париж существенно зависит от Москвы, точнее от факторов, на которые она может повлиять», - сказал эксперт.В частности он отметил, что Франция закупает в России топливо для своих ядерных станций. Также он обратил внимание на то, что Россия вывела из строя завод, который поставлял легированные стали для строительства французских АЭС.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
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россия, украина, франция, новости, богдан безпалько
Россия, Украина, Франция, Новости, Богдан Безпалько

Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт

08:15 01.11.2022
 
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
Макрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Читать в
Экономика Франции не выживет без поставок из России, и президент Эмманюэль Макрон это прекрасно понимает, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
«Во Франции кризис: растет инфляция, повышается уровень безработицы, проходят митинги. Макрон боится, что умрет французская экономика. Помимо всего прочего, Париж существенно зависит от Москвы, точнее от факторов, на которые она может повлиять», - сказал эксперт.
В частности он отметил, что Франция закупает в России топливо для своих ядерных станций. Также он обратил внимание на то, что Россия вывела из строя завод, который поставлял легированные стали для строительства французских АЭС.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:58
Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и ШольцемОтношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем чрезвычайно охладели, на это указывает тот факт, что лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября американской газетой Politico
 
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