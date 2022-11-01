https://ukraina.ru/20221101/1040328781.html

Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак

Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак - 01.11.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак слабо похож на "потомка иммигрантов" и будет представлять интересы американской финансовой группы Goldman Sachs

2022-11-01T06:15

2022-11-01T06:15

2022-11-01T06:15

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На самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров, подчеркивает Рэнкас. Поэтому не стоит связывать с его назначение слишком большие надежды по прекращению военной поддержки Украины. Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, напоминает эксперт, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада. И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена, уверен Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, аналитик, великобритания, риши сунак, британия, карл iii