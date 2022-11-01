Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак - 01.11.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак слабо похож на "потомка иммигрантов" и будет представлять интересы американской финансовой группы Goldman Sachs
2022-11-01T06:15
2022-11-01T06:15
новости
украина
аналитик
великобритания
риши сунак
британия
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На самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров, подчеркивает Рэнкас. Поэтому не стоит связывать с его назначение слишком большие надежды по прекращению военной поддержки Украины. Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, напоминает эксперт, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада. И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена, уверен Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html
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новости, украина, аналитик, великобритания, риши сунак, британия, карл iii
Новости, Украина, аналитик, Великобритания, Риши Сунак, Британия, Карл III

Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак

06:15 01.11.2022
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP / Kirsty Wigglesworth
Читать в
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак слабо похож на "потомка иммигрантов" и будет представлять интересы американской финансовой группы Goldman Sachs
На самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров, подчеркивает Рэнкас. Поэтому не стоит связывать с его назначение слишком большие надежды по прекращению военной поддержки Украины.
Состояние премьер-министра и его жены в два раза больше, чем находящееся в частном владении короля Карла III с женой.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, напоминает эксперт, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада.
И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена, уверен Рэнкас.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:56
Богдан Безпалько: Проблема Европы в том, что там ориентируются не на избирателей, а на войну с Россией
 
НовостиУкраинааналитикВеликобританияРиши СунакБританияКарл III
 
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