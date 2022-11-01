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Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак слабо похож на "потомка иммигрантов" и будет представлять интересы американской финансовой группы Goldman Sachs
2022-11-01T06:15
2022-11-01T06:15
2022-11-01T06:15
новости
украина
аналитик
великобритания
риши сунак
британия
карл iii
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На самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров, подчеркивает Рэнкас. Поэтому не стоит связывать с его назначение слишком большие надежды по прекращению военной поддержки Украины. Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, напоминает эксперт, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада. И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена, уверен Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, аналитик, великобритания, риши сунак, британия, карл iii
Новости, Украина, аналитик, Великобритания, Риши Сунак, Британия, Карл III
Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак слабо похож на "потомка иммигрантов" и будет представлять интересы американской финансовой группы Goldman Sachs
На самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров, подчеркивает Рэнкас. Поэтому не стоит связывать с его назначение слишком большие надежды по прекращению военной поддержки Украины.
Состояние премьер-министра и его жены в два раза больше, чем находящееся в частном владении короля Карла III с женой.
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, напоминает эксперт, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада.
И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена, уверен Рэнкас.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте
на сайте Украина.ру.