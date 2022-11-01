Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса" - 01.11.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса" - 01.11.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
Подразделения "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО по всей линии фронта на всех направлениях, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:45
2022-11-01T05:45
новости
бородай
сво
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Он рассказал, что члены "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО на всех направлениях, это самая воюющая общественная организация в России.Также есть отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом", добавил депутат.Он подчернил, что по всему фронту находятся бойцы "Союза".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html
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новости, бородай, сво
Новости, Бородай, СВО

Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"

05:45 01.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСъезд организации "Союз добровольцев Донбасса"
Съезд организации Союз добровольцев Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Подразделения "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО по всей линии фронта на всех направлениях, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что члены "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО на всех направлениях, это самая воюющая общественная организация в России.
Также есть отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом", добавил депутат.
Эти подразделения "Союза добровольцев Донбасса" они тоже находятся как на севере, так и в Донецкой Народной Республике. Север для нас это, прежде всего, территория Луганщины, ЛНР, хотя есть отдельные позиции в Харьковской области, есть подразделения наших, батальон у нас стоит на Угледарском направлении. Есть подразделения в Запорожье и есть подразделения, которые находятся в Херсонской области на самом крайнем юге зоны СВО.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Он подчернил, что по всему фронту находятся бойцы "Союза".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:36
Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
05:00Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
04:53Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
04:53Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
04:45"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения
04:38Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
04:30"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
04:23"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
04:15Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
04:00"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
23:00От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину
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20:07Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
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