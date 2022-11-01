https://ukraina.ru/20221101/1040328627.html
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса" - 01.11.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
Подразделения "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО по всей линии фронта на всех направлениях, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:45
2022-11-01T05:45
2022-11-01T05:45
новости
бородай
сво
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Он рассказал, что члены "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО на всех направлениях, это самая воюющая общественная организация в России.Также есть отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом", добавил депутат.Он подчернил, что по всему фронту находятся бойцы "Союза".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бородай, сво
Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
Подразделения "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО по всей линии фронта на всех направлениях, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что члены "Союза добровольцев Донбасса" участвуют в СВО на всех направлениях, это самая воюющая общественная организация в России.
Также есть отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом", добавил депутат.
Эти подразделения "Союза добровольцев Донбасса" они тоже находятся как на севере, так и в Донецкой Народной Республике. Север для нас это, прежде всего, территория Луганщины, ЛНР, хотя есть отдельные позиции в Харьковской области, есть подразделения наших, батальон у нас стоит на Угледарском направлении. Есть подразделения в Запорожье и есть подразделения, которые находятся в Херсонской области на самом крайнем юге зоны СВО.
Он подчернил, что по всему фронту находятся бойцы "Союза".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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