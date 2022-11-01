Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"

Эти подразделения "Союза добровольцев Донбасса" они тоже находятся как на севере, так и в Донецкой Народной Республике. Север для нас это, прежде всего, территория Луганщины, ЛНР, хотя есть отдельные позиции в Харьковской области, есть подразделения наших, батальон у нас стоит на Угледарском направлении. Есть подразделения в Запорожье и есть подразделения, которые находятся в Херсонской области на самом крайнем юге зоны СВО.

Александр Бородай