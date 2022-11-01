https://ukraina.ru/20221101/1040321455.html

"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения

"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения - 01.11.2022 Украина.ру

"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения

Армения меняет свой союз с Россией на взаимоотношения с Западом, сказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру

2022-11-01T04:45

2022-11-01T04:45

2022-11-01T04:45

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Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.По его мнению, то, что сейчас происходит с Арменией связано с характером самого правительства Пашиняна, которое пришло к власти в 2018-ом году на отрицании всего предыдущего периода и продолжила во внутренней политике не объединять, а раскалывать страну, а также "сыграл роковую роль момент, когда началась война в Карабахе".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039650869.html

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новости, армения, азербайджан, россия