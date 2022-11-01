"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
Армения меняет свой союз с Россией на взаимоотношения с Западом, сказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру
Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.
Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.
Мне этот эпизод кажется отчасти предсказуемым в силу того поворота, который армянские власти на наших глазах производит, меняя свой союз с Россией на взаимоотношения с Западом. Даже несмотря на напряжённые нынешние, даже враждебные отношения с Западом, мы никогда не ставили вопрос так, что мы ставим условием отношений с Россией прекращение отношений с Западом.
По его мнению, то, что сейчас происходит с Арменией связано с характером самого правительства Пашиняна, которое пришло к власти в 2018-ом году на отрицании всего предыдущего периода и продолжила во внутренней политике не объединять, а раскалывать страну, а также "сыграл роковую роль момент, когда началась война в Карабахе".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.