https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html

Ракетные удары и кризис в энергетике. Итоги 31 октября на Украине

Ракетные удары и кризис в энергетике. Итоги 31 октября на Украине - 31.10.2022 Украина.ру

Ракетные удары и кризис в энергетике. Итоги 31 октября на Украине

ВС РФ нанесли удар по системам военного управления и энергетики Украины, усугубив кризис в энергетике последней. ВС Украины поймали на лжи

2022-10-31T19:20

2022-10-31T19:20

2022-10-31T19:20

эксклюзив

хроники

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Утром 31 октября из разных областей Украины стали сообщать о российских ударах. В стране объявили воздушную тревогу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам.СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, городах Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей. В Харькове оказались обесточены метро и наземный транспорт.В Днепре и Павлограде из-за взрывов были сильно повреждены объекты энергосистемы. В Днепре перекрыли движение для всех видов транспорта по Южному мосту в обе стороны. Кроме того, в городе приостановили движение троллейбусов №6, маршрут которых также проложен через Южный мост. Городской Департамент транспорта объяснил такое решение мерами безопасности.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве. Также в Киеве стали возникать трудности с мобильной связью.Позже стало известно, что в части Киева пропало водоснабжение. Уже вечером 31 октября Кличко сообщил, что в Киеве без света остаются 270 тыс. квартир, 40% потребителей столицы – без воды. В то же время Кличко сообщил, что на левом берегу восстановили водоснабжение. Также в некоторые районы частично вернули свет.На правом берегу к бюветам с водой выстроились очереди. Кличко пообещал, что ситуацию с энергоснабжением планируют стабилизировать примерно в 21:00-22:00 по Киеву (22:00-23:00 по Москве — Ред.).В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе вводятся экстренные отключения света."Приготовьтесь к длительному отсутствию электроэнергии", — предупредил он земляков.По данным КОВА, в результате ударов пострадал один человек, также есть повреждения частных домов.Примечательно, что полиция региона признала, что из-за работы ПВО в Киевской области повреждены здания и травмированы люди."На Киевщине вследствие работы ПВО травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небытов", — сообщило издание "Суспільне".Ранее сам начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов прославился записью роликов, где высмеивал российское военное снаряжение и российскую военную технику.В Черновицкой области заявили о том, что удар по региону чреват последствиями для всей Украины."Сегодня в 08:40 утра (09:40 по Москве - Ред.) в результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание... Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины... Я сейчас здесь на месте, мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические", - заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк.Многие расценили удар по инфраструктуре как ответ за атаку ВСУ под руководством британских кураторов на Севастополь 29 октября."Недолго радовались в Киеве после атаки на Севастополь. Русские спокойно, без суеты все оценили, в выходные никто никуда не бежал, а в понедельник (надо понимать, после консультаций с энергетиками) был нанесён массовый удар по энергосистеме Украины. То есть за один повреждённый тральщик мы основательно вынесли с десяток энергообъектов. Ничего такой размен. А на дворе конец октября, не знаю, как там в Киеве, а в Подмосковье уже первый снег выпал", — прокомментировал удары вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Он подчеркнул, что это — "более чем жирный намёк"."Посмотрим, конечно, сколь серьёзный урон был нанесён. Но вообще намёк более чем жирный. На каждый теракт будет десятикратный ответ. И оказывается, можно не грозить, не заявлять про красные линии и прочее всякое. А просто засадить ракетой. И всё. И без слов понятно, о чем это", — указал он.Тем временем Воздушные силы Украины попали в весьма неловкую ситуацию, комментируя ситуацию с ударами: они заявили, что сбили 44 из 50 запущенных по Украине ракет Х-101/Х-555.Эта информация, особенно на фоне многочисленных видео с разрушениями и задымлением, вызвала недоумение не только в России."Сообщения о том, что сбито 44 ракеты из запущенных 50 для слабоумных. Извините", — прокомментировал данные ВС Украины медиаэксперт Анатолий Шарий.Военный эксперт Илья Крамник указал, что таких показателей достичь практически невозможно, а сами заявления ВС Украины — отличная реклама советским системам ПВО."Укроблогеры постят картинку со "сбито 44 ракеты из 50". Считаю, что картинку должен немедленно взять "Алмаз-Антей" и разогнать по всем каналам как свой пиар, "враги официально заявляют". Если 44 из 50 дают С-300ПТ/ПС времен Леонида Ильича / Юрия Владимировича соответственно, на 9-й месяц войны, с соответствующим же расходом/износом/потерями матчасти, то какая реклама может быть лучше? Берите С-400 и будете сбивать не 44 из 50, а 50 из 44!" — указал он.При этом он подчеркнул, что на самом деле то, о чём заявляют ВС Украины, недостижимо."Если серьёзно, то названная доля превышает полигонную результативность для любых систем ПВО и приближается к теоретической, а в боевых условиях в принципе недостижима", — сообщил Крамник.Позже удар по версии Воздушных сил Украины нанёс уже украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что ВС РФ нанесли удар по 10 регионам Украины, поразив 18 важных объектов, большинство из которых были энергетическими.В то же время, Шмыгаль поддержал версию о сбитых 44 ракетах."Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, которые защищают наше небо", - заявил Шмыгаль.Таким образом, если верить и ему, и украинским военным, российские военные поразили 18 целей гораздо меньшим количеством ракет, что невозможно.Тем временем в компании, занимающейся поставкой электроэнергии на Украине, - ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, заявили, что к исходу подходят ремкомплекты для электростанций."Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. Но, к сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, каким образом его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это является проблемой у всех энергетиков", - заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.Ранее ряд политиков и экспертов заявил о критическом положении дел в украинской энергетике.

https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html

https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html

https://ukraina.ru/20221031/1040315079.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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