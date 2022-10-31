https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html

Удары по энергетике, будущее украинского зерна. О чём говорили эксперты 31 октября

Удары по энергетике, будущее украинского зерна. О чём говорили эксперты 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру

Удары по энергетике, будущее украинского зерна. О чём говорили эксперты 31 октября

Удары ВКС РФ по объектам инфраструктуры Украины призваны понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров... Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T17:53

2022-10-31T17:53

2022-10-31T19:03

эксклюзив

удары

украина

россия

сво

всу

зерновая сделка

энергетика

евсеев

юрий кнутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039689970_0:0:2198:1236_1920x0_80_0_0_d917ab78f39716b1f54718e0e20a210b.jpg

Удары ВКС РФ по объектам инфраструктуры Украины призваны понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения. В то же время ситуация с зерновой сделкой рассеивает последние иллюзии о роли ООН.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 31 октября.«Удар должен привести к веерным отключениям»В понедельник ВКС РФ нанесли удары по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС.На Украине введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет: нынешний удар призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы.По словам эксперта, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.Естественно, они предпочтут отдавать ее военным, но через некоторое время это начнет раздражать население, а это уже скажется на ситуации на фронте — недовольство начнет выражаться открыто.Также Кнутов ответил, дойдёт ли ситуация до того, что Россия будет сбивать американские беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе.«Нет. Нельзя этого делать. Мы даже в советское время это не делали.Сейчас ходят слухи, что якобы в конце 1970-х наш С-200 якобы сбил израильский самолет-разведчик в Сирии. Это неправда. Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу.Еще есть вариант, когда самолет подходит к зоне опознавания ПВО (от 50 до 100 км) и начинает действовать наша истребительная авиация. Но она не сбивает самолеты противника, а отгоняет их от границы. Если они не подчиняются, тогда мы применяем оружие.Это уже был с британским самолетом, когда мы выпустили ракету, дав понять, что к российской границе приближаться не стоит.Поэтому я не думаю, что мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна», — заявил Кнутов.«Просто брать и топить суда неправильно»В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Напомним, пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле.В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.Примечательно, что Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. В связи с этим возникает вопрос, как на это будет реагировать Москва.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отмечает, что, например, никто не может исключать встречи с плавучей миной. Мины могли слишком близко поставить к берегу, они могли оторваться и уплыть. Возможно, российские корабли остановят такой караван и отправят его обратно.«Россия может нанести удар по инфраструктуре порта Одессы, который затруднит в дальнейшем транспортировку продовольствия. Россия может использовать боевую авиацию, которая может произвести бомбометание рядом с караваном, как это было в случае с британским эсминцем, и этот караван пойдет дальше», – рассказал Евсеев.В то же время, подчёркивает он, действовать нахраписто с нашей стороны было бы неправильно.«Сейчас на фоне заявлений идут конкретные переговоры между Россией и Турцией. Потому что Анкара заинтересована в организации этой сделки. Москва высказала конкретные претензии, что подводные аппараты, атаковавшие Севастополь, доставлялись на этих кораблях.Есть и другие вопросы. Например, не поставлялись ли на них вооружения на Украину? Не перевозится ли на нем тротил, который использовался для подрыва Крымского моста?Все эти вопросы на каком-то уровне обсуждаются. Но просто так брать и топить суда было бы не совсем правильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя», — сообщил эксперт.«Расставание с иллюзиями о роли ООН»Политолог Андрей Суздальцев уверен, что сейчас идут закулисные переговоры по «зерновой сделке». Бенефициаром сделки, по мнению политолога, пока является Анкара.Суздальцев напомнил, что договорённости еще исполняются.«Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут.Суда, которые грузились в субботу (29 октября. — Ред.) и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни», — сказал эксперт.Что касается возможной реакции России, Суздальцев заявил: есть зеленый коридор, очищенный от мин фарватер от портов Одессы. Этот путь охраняют российские корабли, если они преградят проход, караваны просто не пройдут. Технически это возможно.Политолог также не исключает, что российские войска могут вернуться и на остров Змеиный.В целом, считает Суздальцев, для России происходящие события — это расставание с иллюзиями, что ООН может встать на нашу сторону: ООН обслуживает интересы других стран.Турцию отодвигают из посредниковСпециалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов отметил, что зерновая сделка состояла из пакета соглашений: Турция, Украина, ООН и Россия, Турция, Украина. И когда Россия заявила, что выходит, то из баланса сторон исчезает одна из сторон, и на этом фоне Турция намерена вывозить зерно по схеме «Украина — Турция — ООН».«Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка — это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами.Схема рушится, остается только "Украина — Турция — ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения», — рассказал Тарасов.Пока же стоит ждать и следить за развитием событий. Турецкие власти уже заявляли, что будут работать по своей схеме с Киевом и ООН.«Ждем, будет ли российский Черноморский флот блокировать зерновозы или даст им пройти», — сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20221031/1040329005.html

https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html

https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, удары, украина, россия, сво, всу, зерновая сделка, энергетика, евсеев, юрий кнутов, андрей суздальцев, турция, оон, беспилотники