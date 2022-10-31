https://ukraina.ru/20221031/1040352400.html

Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире

Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире - 31.10.2022 Украина.ру

Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что блокирование всех энергетических инициатив "Южного маршрута" является вопросом жизни и смерти для англо-саксонских элит

2022-10-31T17:41

2022-10-31T17:41

2022-10-31T17:41

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Дело ведь не только в удержании Турции в НАТО, но и о перспективах дальнейшего контроля над Италией, да и над всей стратегической зоной этой части земного шара, считает эксперт.И хотя сейчас продолжается война в Восточной Европе, но когда речь идёт о "подбрюшье Евразии", Лондон и Вашингтон, не колеблясь, развяжут на этих территориях очередную войну или "цветную революцию", лишь бы не очутиться в реалиях многополярного мира.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221024/1040020368.html

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2022

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новости, аналитик, украина, турция, британия, лондон, вашингтон