Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
© REUTERS / Henry Nicholls
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что блокирование всех энергетических инициатив "Южного маршрута" является вопросом жизни и смерти для англо-саксонских элит
Дело ведь не только в удержании Турции в НАТО, но и о перспективах дальнейшего контроля над Италией, да и над всей стратегической зоной этой части земного шара, считает эксперт.
Именно в этом контексте следует рассматривать спровоцированную Западом греко-турецкую эскалацию и новый рост напряженности в армяно-азербайджанских отношениях.
И хотя сейчас продолжается война в Восточной Европе, но когда речь идёт о "подбрюшье Евразии", Лондон и Вашингтон, не колеблясь, развяжут на этих территориях очередную войну или "цветную революцию", лишь бы не очутиться в реалиях многополярного мира.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
24 октября, 04:15Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в ТурцииСтроительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков