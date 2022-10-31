Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире - 31.10.2022 Украина.ру
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Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире - 31.10.2022 Украина.ру
Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что блокирование всех энергетических инициатив "Южного маршрута" является вопросом жизни и смерти для англо-саксонских элит
2022-10-31T17:41
2022-10-31T17:41
новости
аналитик
украина
турция
британия
лондон
вашингтон
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Дело ведь не только в удержании Турции в НАТО, но и о перспективах дальнейшего контроля над Италией, да и над всей стратегической зоной этой части земного шара, считает эксперт.И хотя сейчас продолжается война в Восточной Европе, но когда речь идёт о "подбрюшье Евразии", Лондон и Вашингтон, не колеблясь, развяжут на этих территориях очередную войну или "цветную революцию", лишь бы не очутиться в реалиях многополярного мира.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221024/1040020368.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аналитик, украина, турция, британия, лондон, вашингтон
Новости, аналитик, Украина, Турция, Британия, Лондон, Вашингтон

Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире

17:41 31.10.2022
 
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Читать в
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что блокирование всех энергетических инициатив "Южного маршрута" является вопросом жизни и смерти для англо-саксонских элит
Дело ведь не только в удержании Турции в НАТО, но и о перспективах дальнейшего контроля над Италией, да и над всей стратегической зоной этой части земного шара, считает эксперт.
Именно в этом контексте следует рассматривать спровоцированную Западом греко-турецкую эскалацию и новый рост напряженности в армяно-азербайджанских отношениях.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
И хотя сейчас продолжается война в Восточной Европе, но когда речь идёт о "подбрюшье Евразии", Лондон и Вашингтон, не колеблясь, развяжут на этих территориях очередную войну или "цветную революцию", лишь бы не очутиться в реалиях многополярного мира.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 04:15
Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в ТурцииСтроительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
 
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17:41Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
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