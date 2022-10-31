Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются - 31.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются - 31.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
Россия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
украина
новости
россия
турция
зерно
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Ранее стало известно, что недавняя диверсионно-террористическая атака на Военно-морской флот РФ в Севастополе была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору""Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу, 29 октября и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - подчеркнул Суздальцев.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html
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украина, новости, россия, турция, зерно
Украина, Новости, Россия, Турция, зерно

Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются

18:15 31.10.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Россия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что недавняя диверсионно-террористическая атака на Военно-морской флот РФ в Севастополе была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору"
"Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу, 29 октября и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - подчеркнул Суздальцев.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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