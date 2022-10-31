https://ukraina.ru/20221031/1040351909.html

Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются

Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются - 31.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются

Россия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-10-31T18:15

2022-10-31T18:15

2022-10-31T18:15

украина

новости

россия

турция

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216582_0:76:992:634_1920x0_80_0_0_174f839734a0e73d711b6f65f83a9833.jpg

Ранее стало известно, что недавняя диверсионно-террористическая атака на Военно-морской флот РФ в Севастополе была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору""Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу, 29 октября и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - подчеркнул Суздальцев.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, россия, турция, зерно