https://ukraina.ru/20221031/1040351909.html
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются - 31.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
Россия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
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россия
турция
зерно
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Ранее стало известно, что недавняя диверсионно-террористическая атака на Военно-морской флот РФ в Севастополе была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору""Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу, 29 октября и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - подчеркнул Суздальцев.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, россия, турция, зерно
Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
Россия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что недавняя диверсионно-террористическая атака на Военно-морской флот РФ в Севастополе была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору"
"Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу, 29 октября и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - подчеркнул Суздальцев.
Полностью его интервью
можно прочитать на сайте Украина.ру