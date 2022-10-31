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Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО

Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО - 31.10.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО

Конфликт на Украине раскрыл враждебные планы США и стран НАТО по отношению к России. Военные учения ведут к эскалации напряженности. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире Думского телевидения

2022-10-31T16:56

2022-10-31T16:56

2022-10-31T16:56

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Конфликт на Украине "оголил" враждебные действия США и НАТО по подрыву государственности России, считает Швыткин. Учения Соединенных Штатов и Альянса в странах Европы влекут за собой эскалацию напряженности в регионе. По словам депутата, это еще раз доказывает, что Запад является стороной конфликта.Страны НАТО косвенно задействованы в подрыве государственности России, считает Швыткин. Они используют агентов влияния изнутри страны, поставляют оружие на Украину. "Не исключается, что могут наступить более серьезные времена", - добавил Швыткин, к которым Россия должна быть готова и в военном, и в психологическом, и в политическом планах.

https://ukraina.ru/20221022/1040033600.html

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новости, депутат, нато, украина, россия