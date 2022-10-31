Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО - 31.10.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО
Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО - 31.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО
Конфликт на Украине раскрыл враждебные планы США и стран НАТО по отношению к России. Военные учения ведут к эскалации напряженности. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире Думского телевидения
2022-10-31T16:56
2022-10-31T16:56
новости
депутат
нато
украина
россия
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Конфликт на Украине "оголил" враждебные действия США и НАТО по подрыву государственности России, считает Швыткин. Учения Соединенных Штатов и Альянса в странах Европы влекут за собой эскалацию напряженности в регионе. По словам депутата, это еще раз доказывает, что Запад является стороной конфликта.Страны НАТО косвенно задействованы в подрыве государственности России, считает Швыткин. Они используют агентов влияния изнутри страны, поставляют оружие на Украину. "Не исключается, что могут наступить более серьезные времена", - добавил Швыткин, к которым Россия должна быть готова и в военном, и в психологическом, и в политическом планах.
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новости, депутат, нато, украина, россия
Новости, депутат, НАТО, Украина, Россия

Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО

16:56 31.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22Юрий Швыткин
Юрий Швыткин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22
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Конфликт на Украине раскрыл враждебные планы США и стран НАТО по отношению к России. Военные учения ведут к эскалации напряженности. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире Думского телевидения
Конфликт на Украине "оголил" враждебные действия США и НАТО по подрыву государственности России, считает Швыткин. Учения Соединенных Штатов и Альянса в странах Европы влекут за собой эскалацию напряженности в регионе. По словам депутата, это еще раз доказывает, что Запад является стороной конфликта.
"Одновременно хочу отметить, что как бы мы хотели, не хотели этого... нам нужно готовиться к тому, что... это частное мнение, мое личное мнение... что страны блока НАТО могут участвовать напрямую в конфликте по отношению к нашей стране. И мы должны быть к этому готовы", - сказал Швыткин.
Страны НАТО косвенно задействованы в подрыве государственности России, считает Швыткин. Они используют агентов влияния изнутри страны, поставляют оружие на Украину.
"Не исключается, что могут наступить более серьезные времена", - добавил Швыткин, к которым Россия должна быть готова и в военном, и в психологическом, и в политическом планах.
канцлер Германии Олаф Шольц
22 октября, 12:47
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войныНеобдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
 
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