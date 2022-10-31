Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040349362.html
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти - 31.10.2022 Украина.ру
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
Последствия ракетного удара по Днестровской ТЭС в Черновицкой области "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины". Об этом в своем Telegram-канале 31 октября заявил губернатор региона Руслан Запаранюк
2022-10-31T16:53
2022-10-31T16:53
новости
черновицкая область
тэс
энергетика
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102155/86/1021558668_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_282ba424d91ccbb6351f30f63d73807e.jpg.webp
По его словам, восемь человек получили незначительные ранения, их жизни в безопасности, медицинская помощь оказана.Отмечается, что это первый удар по Черновицкой области за время СВО.Также в понедельник были поражены объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102155/86/1021558668_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e909bec84b7369a7d243bc70c9ab6b87.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черновицкая область, тэс, энергетика, ракетный удар
Новости, Черновицкая область, ТЭС, энергетика, ракетный удар

Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти

16:53 31.10.2022
 
© Public domain / Bloody77Днестровская ГЭС
Днестровская ГЭС
© Public domain / Bloody77
Читать в
Последствия ракетного удара по Днестровской ТЭС в Черновицкой области "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины". Об этом в своем Telegram-канале 31 октября заявил губернатор региона Руслан Запаранюк
Произошло возгорание. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
По его словам, восемь человек получили незначительные ранения, их жизни в безопасности, медицинская помощь оказана.
Отмечается, что это первый удар по Черновицкой области за время СВО.
Также в понедельник были поражены объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
16:21
Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октябряИз-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку
 
НовостиЧерновицкая областьТЭСэнергетикаракетный удар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
16:58Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
16:56Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО
16:53Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
16:49Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура
16:40Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта
16:39Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку
16:24Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала
16:21Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября
16:18Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
16:09Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти
16:08На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК
16:07"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться
16:01ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией
15:59"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС
15:56Андрей Суздальцев: В ближайшие два дня нас ждут события по зерновой сделке
15:28Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
15:19Польша: невинность и удовольствие
15:18Владимир Рогов: кто он
15:05Александр Перенджиев: кто он
Лента новостейМолния