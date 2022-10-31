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Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти

Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти - 31.10.2022 Украина.ру

Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти

Последствия ракетного удара по Днестровской ТЭС в Черновицкой области "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины". Об этом в своем Telegram-канале 31 октября заявил губернатор региона Руслан Запаранюк

2022-10-31T16:53

2022-10-31T16:53

2022-10-31T16:53

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тэс

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ракетный удар

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По его словам, восемь человек получили незначительные ранения, их жизни в безопасности, медицинская помощь оказана.Отмечается, что это первый удар по Черновицкой области за время СВО.Также в понедельник были поражены объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

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новости, черновицкая область, тэс, энергетика, ракетный удар