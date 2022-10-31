https://ukraina.ru/20221031/1040349362.html
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти - 31.10.2022 Украина.ру
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
Последствия ракетного удара по Днестровской ТЭС в Черновицкой области "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины". Об этом в своем Telegram-канале 31 октября заявил губернатор региона Руслан Запаранюк
2022-10-31T16:53
2022-10-31T16:53
2022-10-31T16:53
новости
черновицкая область
тэс
энергетика
ракетный удар
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По его словам, восемь человек получили незначительные ранения, их жизни в безопасности, медицинская помощь оказана.Отмечается, что это первый удар по Черновицкой области за время СВО.Также в понедельник были поражены объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черновицкая область, тэс, энергетика, ракетный удар
Новости, Черновицкая область, ТЭС, энергетика, ракетный удар
Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
Последствия ракетного удара по Днестровской ТЭС в Черновицкой области "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины". Об этом в своем Telegram-канале 31 октября заявил губернатор региона Руслан Запаранюк
Произошло возгорание. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
По его словам, восемь человек получили незначительные ранения, их жизни в безопасности, медицинская помощь оказана.
Отмечается, что это первый удар по Черновицкой области за время СВО.
Также в понедельник были поражены объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.