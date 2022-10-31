https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html

Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября

Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру

Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября

Из-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку

2022-10-31T16:21

2022-10-31T16:21

2022-10-31T16:58

хроники

эксклюзив

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О том, что на территорию Молдавии — в населённый пункт Наславча — из-за работы украинской ПВО упала ракета, сообщило министерство внутренних дел республики.«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населённого пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной», — говорилось в заявлении.По информации ведомства, в результате падения ракеты никто не пострадал, в некоторых домах выбиты оконные стёкла.Также в МВД Молдавии заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в связи с инцидентом.Аналогичное заявление сделало и Минобороны республики.«В связи с инцидентом сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили никаких незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы. Отметим, радиолокационные станции не обнаружили фрагменты сбитой ракеты из-за их незначительного размера и малой отражающей поверхности», — говорилось в заявлении молдавского оборонного ведомства.Отмечается также, что на место падения ракеты отправились сапёры.Украина воспользовалась инцидентом для того, чтобы снова попросить у Запада средства ПВО.«Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Чёрного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.Именно поэтому, по словам спикера МИД, критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны.Тем временем украинские дипломаты попали в очередной скандал.Проблемы с ИзраилемГлавный раввин Украины Моше Реувен Асман обвинил украинских дипломатов в том, что они вонзили нож в спину Израиля. Свои обвинения он изложил в открытом письме министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Асмана возмутило голосование Украины в ООН за резолюцию с призывом ядерного разоружения Израиля.«Такое голосование Украины в ООН — страшная ошибка, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров... В Израиле уже расценивают это не только как недружественный акт, но и даже как удар в спину», — заявил главный раввин.Асман отметил, что особенно ошибочно это действие в тот момент, как посол Украины а Тель-Авиве Евгений Корнийчук старается добиться от Израиля военной помощи.Раввин также заметил, что отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году привел к нынешнему конфликту.Как заявил украинский политолог Юрий Романенко, украинская делегация могла не осознавать, за что голосует.«Все спрашивают, как так получилось, что Украина проголосовала против Израиля вчера в ООН. Я, честно говоря, был очень удивлён. Провёл небольшое расследование. Мои источники в МИД Украины говорят, что они сами были в а**е (фраппированы. — Ред.). В таком же состоянии были и в Офисе президента, потому что месяц усилий по нормализации отношений с Израилем оказались под вопросом. В чем же тогда проблема? Проблема в стадном инстинкте. Наш представитель в ООН Кислица оказался ему подвержен. И побежал вслед за большинством, не принимая во внимание контекст и последствия. В общем, классический факап исполнителя. Надеюсь, что Зеленский и Ермак извинятся перед Израилем и сумеют убедить его, что это случайный идиотизм, а не системная политика. Согласитесь, просить месяцами у Израиля ПВО, чтобы потом дать пощёчину в ООН выглядит эффектно, но не эффективно с точки зрения наших интересов», — заявил Романенко.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме требовал от Израиля системы ПВО необходимые Украине, но в Тель-Авиве заявили, что хотя и продолжат помогать украинским беженцам, но оружие поставлять не будут.Удар по ДонецкуВооружённые силы Украины сегодня днем обстреляли центр Донецка с применением реактивной артиллерии, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.«Под огнем ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) Ворошиловский район Донецка. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий», — сказано в сообщении.В ведомстве отметили, что в 15:12 со стороны оккупированной Карловки в сторону Донецка выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня.Как информировал в свою очередь мэр города Алексей Кулемзин, зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания.Ранее Кулемзин также сообщил об обстрелах Донецка из ствольной артиллерии.«Украинские фашисты не перестают обстреливать мирных жителей Донецка. По данным СЦКК в 14:49 из н. п. Красногоровка по Петровскому району выпущено ещё три снаряда калибром 152 мм», — указал Кулемзин около трёх часов дня.Позже он сообщил об обстреле центра города из РСЗО. А спустя некоторое время ВСУ снова применили ствольную артиллерию.«Кировский район продолжает оставаться под обстрелами гитлеровских последователей. Из временно оккупированного населенного пункта Красногоровка по мирным жителям нашего города выпущено еще 3 снаряда калибром 152 мм», — сообщил Кулемзин в 15:40.Таким образом, количество обстрелянных ВСУ районов составило четыре: в 14:49 ВСУ обстреляли Петровский район, выпустив снаряды 152 мм, в 15:28 — Кировский район, выпустив снаряды 152 мм, а двумя минутами ранее — два снаряда калибром 155 мм по Киевскому району, около 15:30 выпустили снаряды из РСЗО по Ворошиловскому району.

https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html

https://ukraina.ru/20221031/1040315079.html

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https://ukraina.ru/20221030/1040303843.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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