https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html

Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октября

Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру

Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октября

Украинские военные обстреляли приграничные регионы России. ВС РФ нанесли удар по украинской инфраструктуре. Воздушные силы Украины разрекламировали советское ПВО, наврав о последствиях ударов

2022-10-31T12:26

2022-10-31T12:26

2022-10-31T12:45

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона РФ.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 92 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины, в ранее освобождённой Кирилловке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры.Утром 31 октября обстрелы продолжились.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) — в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получила ранение женщина 1951 года рождения. По состоянию на 10:00 31 октября в Республике зарегистрировано уже 82 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 3 детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — сообщило представительство.Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов ДНР. В Горловке в посёлке Зайцево были повреждены частные дома, а в посёлке Озеряновка — газопровод.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты.Информация по пострадавшим уточняется. Как сообщил утром 31 октября телеграм-канал «Донбасс решает», под завалами остаётся один человек.«Коммунальные службы Алчевска приступили к расчистке территории возле гостиницы "Металлург" после попадания в нее снарядов ВСУ. Эта гостиница расположена в центре города. Никаких военных объектов рядом нет, ообщил глава администрации Алчевска Альберт Апшев», — указывалось в сообщении канала.По его данным, местные жители до сих пор не могут прийти в себя после этого обстрела. Повреждены еще 7 многоквартирных жилых домов и магазин.«Было громко как никогда — естественно, проснулась сразу, из сна прямо выдернуло», — рассказала каналу «Донбасс решает» жительница Алчевска Маргарита.Ближе к полудню 31 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по Энергодару.«В Энергодаре громко. Боевики Зеленского начали обстрел Энергодара. По предварительной информации, уже как минимум три прилёта в районе промзоны. Подробности позже», — написал Рогов в своём телеграм-канале в 11:48.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Ответ на ударыУтром 31 октября из разных областей Украины стали сообщать о российских ударах. В стране объявили воздушную тревогу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам.СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, городах Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей. В Харькове оказались обесточены метро и наземный транспорт.В Днепре и Павлограде из-за взрывов сильно повреждены объекты энергосистемы. В Днепре перекрыли движение для всех видов транспорта по Южному мосту в обе стороны. Кроме того, в городе приостановили движение троллейбусов №6, маршрут которых также проложен через Южный мост. Городской Департамент транспорта объяснил такое решение мерами безопасности.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве. Также в Киеве стали возникать трудности с мобильной связью.В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе вводятся экстренные отключения света. «Приготовьтесь к длительному отсутствию электроэнергии», — предупредил он земляков.По данным КОВА, в результате ударов пострадал один человек, также есть повреждения частных домов.Примечательно, что полиция региона признала, что из-за работы ПВО в Киевской области повреждены здания и травмированы люди.«На Киевщине вследствие работы ПВО травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небытов», — сообщило издание «Суспільне».Ранее сам начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов прославился записью роликов, где высмеивал российское военное снаряжение и российскую военную технику.Многие расценили удар по инфраструктуре как ответ за атаку ВСУ под руководством британских кураторов на Севастополь 29 октября.«Недолго радовались в Киеве после атаки на Севастополь. Русские спокойно, без суеты все оценили, в выходные никто никуда не бежал, а в понедельник (надо понимать, после консультаций с энергетиками) был нанесён массовый удар по энергосистеме Украины. То есть за один повреждённый тральщик мы основательно вынесли с десяток энергообъектов. Ничего такой размен. А на дворе конец октября, не знаю, как там в Киеве, а в Подмосковье уже первый снег выпал», — прокомментировал удары вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Он подчеркнул, что это — «более чем жирный намёк».«Посмотрим, конечно, сколь серьёзный урон был нанесён. Но вообще намёк более чем жирный. На каждый теракт будет десятикратный ответ. И оказывается, можно не грозить, не заявлять про красные линии и прочее всякое. А просто засадить ракетой. И всё. И без слов понятно, о чем это», — указал он.Тем временем Воздушные силы Украины попали в весьма неловкую ситуацию, комментируя ситуацию с ударами.Заоблачные показателиВоздушные силы Украины заявили, что сбили 44 из 50 запущенных по Украине ракет Х-101/Х-555.Эта информация, особенно на фоне многочисленных видео с разрушениями и задымлением, вызвала недоумение не только в России.«Сообщения о том, что сбито 44 ракеты из запущенных 50 для слабоумных. Извините», — прокомментировал данные ВС Украины медиаэксперт Анатолий Шарий.Военный эксперт Илья Крамник указал, что таких показателей достичь практически невозможно, а сами заявления ВС Украины — отличная реклама советским системам ПВО.«Укроблогеры постят картинку со "сбито 44 ракеты из 50". Считаю, что картинку должен немедленно взять "Алмаз-Антей" и разогнать по всем каналам как свой пиар, "враги официально заявляют". Если 44 из 50 дают С-300ПТ/ПС времен Леонида Ильича / Юрия Владимировича соответственно, на 9-й месяц войны, с соответствующим же расходом/износом/потерями матчасти, то какая реклама может быть лучше? Берите С-400 и будете сбивать не 44 из 50, а 50 из 44!» — указал он.При этом он подчеркнул, что на самом деле то, о чём заявляют ВС Украины, недостижимо.«Если серьёзно, то названная доля превышает полигонную результативность для любых систем ПВО и приближается к теоретической, а в боевых условиях в принципе недостижима», — сообщил Крамник.Тем временем с Украины сообщают о второй волне ударов.

https://ukraina.ru/20221031/1040315079.html

https://ukraina.ru/20221030/1040305874.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники