https://ukraina.ru/20221031/1040311099.html
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду - 31.10.2022 Украина.ру
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
Британский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания
2022-10-31T08:16
2022-10-31T08:16
2022-10-31T08:16
новости
британия
украина
беженцы
рабство
посуда
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Ранее свое недовольство украинскими беженцами выразили более четверти спонсоров программы "Дома для Украины". Они объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
https://ukraina.ru/20221031/1040310867.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, украина, беженцы, рабство, посуда
Новости, Британия, Украина, беженцы, рабство, посуда
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
Британский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания