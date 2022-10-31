"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду

"Неблагодарные люди, отправьте их домой", "Отправьте ее домой после того, как помоет посуду", "Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине", "Она будет в безопасности на Западной Украине", "Как вы думаете, почему большинство в этой стране не примет этих беженцев. Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю", - отреагировали читатели издания.