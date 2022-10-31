"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду - 31.10.2022 Украина.ру
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"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду - 31.10.2022 Украина.ру
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
Британский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания
2022-10-31T08:16
2022-10-31T08:16
новости
британия
украина
беженцы
рабство
посуда
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Ранее свое недовольство украинскими беженцами выразили более четверти спонсоров программы "Дома для Украины". Они объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
https://ukraina.ru/20221031/1040310867.html
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новости, британия, украина, беженцы, рабство, посуда
Новости, Британия, Украина, беженцы, рабство, посуда

"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду

08:16 31.10.2022
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Британский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания

"Неблагодарные люди, отправьте их домой", "Отправьте ее домой после того, как помоет посуду", "Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине", "Она будет в безопасности на Западной Украине", "Как вы думаете, почему большинство в этой стране не примет этих беженцев. Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю", - отреагировали читатели издания.

Ранее свое недовольство украинскими беженцами выразили более четверти спонсоров программы "Дома для Украины". Они объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
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