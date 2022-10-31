На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России - 31.10.2022 Украина.ру
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На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России - 31.10.2022 Украина.ру
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
Воюют на всех абсолютно направлениях, хотя организация на самом деле не такая уж большая по численности общественная - рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
2022-10-31T04:30
2022-10-31T04:30
новости
бородай
союз добровольцев донбасса
спецоперация
сво
война
россия
украина
донбасс
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"Союз добровольцев Донбасса" - это самая воюющая общественная организация в России. Члены "Союза", есть и отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом добровольцев Донбасса", чья деятельность координируется, и при необходимости некоторыми из этих подразделений мне доводилось покомандовать непосредственно - они тоже находятся как на севере, так и в ДНР - рассказал депутат.Честно вам скажу, для меня лично это является несколько утомительная ситуация, потому что мне приходится регулярно проезжать весь фронт с севера до самого крайнего юга, вот только-только вернулся из того района, без которого город Очаков видно визуально хорошо достаточно - говорит Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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новости, бородай, союз добровольцев донбасса, спецоперация, сво, война, россия, украина, донбасс
Новости, Бородай, Союз добровольцев Донбасса, Спецоперация, СВО, война, Россия, Украина, Донбасс

На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России

04:30 31.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Бородай ушел с поста премьер-министра ДНР
Александр Бородай ушел с поста премьер-министра ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Воюют на всех абсолютно направлениях, хотя организация на самом деле не такая уж большая по численности общественная - рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
"Союз добровольцев Донбасса" - это самая воюющая общественная организация в России. Члены "Союза", есть и отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом добровольцев Донбасса", чья деятельность координируется, и при необходимости некоторыми из этих подразделений мне доводилось покомандовать непосредственно - они тоже находятся как на севере, так и в ДНР - рассказал депутат.

Север для нас это, прежде всего, территория Луганщины, ЛНР, хотя есть отдельные позиции в Харьковской области, есть подразделения наших, батальон у нас стоит на Угледарском направлении. Есть подразделения в Запорожье и есть подразделения, которые находятся в Херсонской области на самом крайнем юге зоны СВО. То есть, в общем, по всему фронту.

Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы России
Честно вам скажу, для меня лично это является несколько утомительная ситуация, потому что мне приходится регулярно проезжать весь фронт с севера до самого крайнего юга, вот только-только вернулся из того района, без которого город Очаков видно визуально хорошо достаточно - говорит Бородай.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Александр Бородай интервью
29 октября, 10:29
Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
 
НовостиБородайСоюз добровольцев ДонбассаСпецоперацияСВОвойнаРоссияУкраинаДонбасс
 
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