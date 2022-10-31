https://ukraina.ru/20221031/1040287482.html
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России - 31.10.2022 Украина.ру
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
Воюют на всех абсолютно направлениях, хотя организация на самом деле не такая уж большая по численности общественная - рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
2022-10-31T04:30
2022-10-31T04:30
2022-10-31T04:30
новости
бородай
союз добровольцев донбасса
спецоперация
сво
война
россия
украина
донбасс
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"Союз добровольцев Донбасса" - это самая воюющая общественная организация в России. Члены "Союза", есть и отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом добровольцев Донбасса", чья деятельность координируется, и при необходимости некоторыми из этих подразделений мне доводилось покомандовать непосредственно - они тоже находятся как на севере, так и в ДНР - рассказал депутат.Честно вам скажу, для меня лично это является несколько утомительная ситуация, потому что мне приходится регулярно проезжать весь фронт с севера до самого крайнего юга, вот только-только вернулся из того района, без которого город Очаков видно визуально хорошо достаточно - говорит Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бородай, союз добровольцев донбасса, спецоперация, сво, война, россия, украина, донбасс
Новости, Бородай, Союз добровольцев Донбасса, Спецоперация, СВО, война, Россия, Украина, Донбасс
На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
Воюют на всех абсолютно направлениях, хотя организация на самом деле не такая уж большая по численности общественная - рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
"Союз добровольцев Донбасса" - это самая воюющая общественная организация в России. Члены "Союза", есть и отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом добровольцев Донбасса", чья деятельность координируется, и при необходимости некоторыми из этих подразделений мне доводилось покомандовать непосредственно - они тоже находятся как на севере, так и в ДНР - рассказал депутат.
Север для нас это, прежде всего, территория Луганщины, ЛНР, хотя есть отдельные позиции в Харьковской области, есть подразделения наших, батальон у нас стоит на Угледарском направлении. Есть подразделения в Запорожье и есть подразделения, которые находятся в Херсонской области на самом крайнем юге зоны СВО. То есть, в общем, по всему фронту.
Александр Бородай
депутат Государственной Думы России
Честно вам скажу, для меня лично это является несколько утомительная ситуация, потому что мне приходится регулярно проезжать весь фронт с севера до самого крайнего юга, вот только-только вернулся из того района, без которого город Очаков видно визуально хорошо достаточно - говорит Бородай.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: