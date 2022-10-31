https://ukraina.ru/20221031/1040287482.html

На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России

На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России - 31.10.2022 Украина.ру

На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России

Воюют на всех абсолютно направлениях, хотя организация на самом деле не такая уж большая по численности общественная - рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.

2022-10-31T04:30

2022-10-31T04:30

2022-10-31T04:30

новости

бородай

союз добровольцев донбасса

спецоперация

сво

война

россия

украина

донбасс

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"Союз добровольцев Донбасса" - это самая воюющая общественная организация в России. Члены "Союза", есть и отдельные подразделения, которые созданы непосредственно "Союзом добровольцев Донбасса", чья деятельность координируется, и при необходимости некоторыми из этих подразделений мне доводилось покомандовать непосредственно - они тоже находятся как на севере, так и в ДНР - рассказал депутат.Честно вам скажу, для меня лично это является несколько утомительная ситуация, потому что мне приходится регулярно проезжать весь фронт с севера до самого крайнего юга, вот только-только вернулся из того района, без которого город Очаков видно визуально хорошо достаточно - говорит Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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новости, бородай, союз добровольцев донбасса, спецоперация, сво, война, россия, украина, донбасс