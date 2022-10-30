"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана - 30.10.2022 Украина.ру
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"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана
"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана - 30.10.2022 Украина.ру
"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана
Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как выстраивается вертикаль власти в Казахстане после попытки переворота в январе 2022 года
2022-10-30T07:15
2022-10-30T07:15
новости
касым-жомарт токаев
казахстан
выборы
политолог
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Казахстанская элита оправилась от страха, связанного с попыткой переворота и пытается восстановить управляемость вертикали, считает эксперт. По его словам, в коридорах власти на полном серьезе рассчитывают, что все будет, как и до январской попытки государственного переворота. Просто все группы переключатся на Токаева и его окружение.Текущая президентская избирательная кампания, считает Казначеев, пока ведется не в лучших традициях прошлого. Очевидно, что действующий президент победит с 90-процентным или похожим результатом. Интриги нет.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221028/1040205806.html
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новости, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы, политолог
Новости, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, выборы, политолог

"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана

07:15 30.10.2022
 
© РИА Новости . Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после беспорядков в Алма-Ате
Восстановительные работы после беспорядков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Василий Крестьянинов
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Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как выстраивается вертикаль власти в Казахстане после попытки переворота в январе 2022 года
Казахстанская элита оправилась от страха, связанного с попыткой переворота и пытается восстановить управляемость вертикали, считает эксперт.

Только сейчас вертикаль выстраивается под персону президента [Касым-Жомарта] Токаева так же, как раньше она замыкалась на предыдущего главу государства.

Максим Казначеев
Максим Казначеев
Политолог
По его словам, в коридорах власти на полном серьезе рассчитывают, что все будет, как и до январской попытки государственного переворота. Просто все группы переключатся на Токаева и его окружение.
Текущая президентская избирательная кампания, считает Казначеев, пока ведется не в лучших традициях прошлого. Очевидно, что действующий президент победит с 90-процентным или похожим результатом. Интриги нет.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 06:30
Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на УкраинеКазахстанская элита реагирует на несколько разнонаправленных факторов, следующих из украинского конфликта, поэтому пытается сотрудничать с Москвой на фоне прозападной риторики МИД страны, заявил политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиКасым-Жомарт ТокаевКазахстанвыборыполитолог
 
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