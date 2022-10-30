"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана
© РИА Новости . Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после беспорядков в Алма-Ате
Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как выстраивается вертикаль власти в Казахстане после попытки переворота в январе 2022 года
Казахстанская элита оправилась от страха, связанного с попыткой переворота и пытается восстановить управляемость вертикали, считает эксперт.
Только сейчас вертикаль выстраивается под персону президента [Касым-Жомарта] Токаева так же, как раньше она замыкалась на предыдущего главу государства.
По его словам, в коридорах власти на полном серьезе рассчитывают, что все будет, как и до январской попытки государственного переворота. Просто все группы переключатся на Токаева и его окружение.
Текущая президентская избирательная кампания, считает Казначеев, пока ведется не в лучших традициях прошлого. Очевидно, что действующий президент победит с 90-процентным или похожим результатом. Интриги нет.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру
28 октября, 06:30Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на УкраинеКазахстанская элита реагирует на несколько разнонаправленных факторов, следующих из украинского конфликта, поэтому пытается сотрудничать с Москвой на фоне прозападной риторики МИД страны, заявил политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью изданию Украина.ру