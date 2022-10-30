https://ukraina.ru/20221030/1040258292.html

"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана

"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана - 30.10.2022 Украина.ру

"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана

Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как выстраивается вертикаль власти в Казахстане после попытки переворота в январе 2022 года

2022-10-30T07:15

2022-10-30T07:15

2022-10-30T07:15

новости

касым-жомарт токаев

казахстан

выборы

политолог

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Казахстанская элита оправилась от страха, связанного с попыткой переворота и пытается восстановить управляемость вертикали, считает эксперт. По его словам, в коридорах власти на полном серьезе рассчитывают, что все будет, как и до январской попытки государственного переворота. Просто все группы переключатся на Токаева и его окружение.Текущая президентская избирательная кампания, считает Казначеев, пока ведется не в лучших традициях прошлого. Очевидно, что действующий президент победит с 90-процентным или похожим результатом. Интриги нет.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221028/1040205806.html

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2022

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новости, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы, политолог