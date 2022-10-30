Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Возможно, в Индии положительно восприняли назначение потомка выходцев из этой страны Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, но никакого дополнительного влияния на политику азиатской страны его происхождение не окажет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев
Сунак будет не в состоянии предложить Индии какие-то выгоды в обмен на то, чтобы "оттащить её от России", и если это не получается у США, то тем более не получится у Великобритании, уверен политолог.
Просто Риши Сунак поедет в Индию и скажет: привет, у меня дедушка с бабушкой были индусами из Пенджаба, и поэтому давайте, вы будете дружить со мной и не будете дружить с [Владимиром] Путиным? Ну это смешно
Он добавил, что в Индии нет никакой любви в отношении Великобритании, в том числе и потому, что там до сих пор живы некоторые люди, помнящие о колониальном прошлом страны.
23 сентября, 13:28“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФПопытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.