Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией - 30.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221030/1040246429.html
Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией
Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией - 30.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией
Возможно, в Индии положительно восприняли назначение потомка выходцев из этой страны Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, но никакого дополнительного влияния на политику азиатской страны его происхождение не окажет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев
2022-10-30T04:00
2022-10-30T04:00
новости
великобритания
сергей михеев
риши сунак
индия
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_d08b17737fdcea006d4ed5a248bc82a6.jpg
Сунак будет не в состоянии предложить Индии какие-то выгоды в обмен на то, чтобы "оттащить её от России", и если это не получается у США, то тем более не получится у Великобритании, уверен политолог.Он добавил, что в Индии нет никакой любви в отношении Великобритании, в том числе и потому, что там до сих пор живы некоторые люди, помнящие о колониальном прошлом страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039021163.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_133:0:1788:1241_1920x0_80_0_0_75a425bdd045c7f94481b86f869cfba3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, сергей михеев, риши сунак, индия, сша, владимир путин
Новости, Великобритания, Сергей Михеев, Риши Сунак, Индия, США, Владимир Путин

Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией

04:00 30.10.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Возможно, в Индии положительно восприняли назначение потомка выходцев из этой страны Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, но никакого дополнительного влияния на политику азиатской страны его происхождение не окажет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев
Сунак будет не в состоянии предложить Индии какие-то выгоды в обмен на то, чтобы "оттащить её от России", и если это не получается у США, то тем более не получится у Великобритании, уверен политолог.

Просто Риши Сунак поедет в Индию и скажет: привет, у меня дедушка с бабушкой были индусами из Пенджаба, и поэтому давайте, вы будете дружить со мной и не будете дружить с [Владимиром] Путиным? Ну это смешно

Политолог Сергей Михеев
Сергей Михеев
Политолог
Он добавил, что в Индии нет никакой любви в отношении Великобритании, в том числе и потому, что там до сих пор живы некоторые люди, помнящие о колониальном прошлом страны.
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 13:28
“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФПопытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВеликобританияСергей МихеевРиши СунакИндияСШАВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США
05:15"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню
05:00Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
04:45"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы"
04:30Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии
04:15Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
04:00Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией
03:29Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
03:05В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
01:02Почему белорусы – это русские со знаком качества. Поясняем на примере "русской партии" в КПСС
23:05Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
21:48Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
19:21На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
19:16Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября
18:34Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
18:25СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины
17:56Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
17:51Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины
17:10Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
17:04Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
Лента новостейМолния