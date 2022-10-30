https://ukraina.ru/20221030/1040246429.html

Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией

Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией - 30.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией

Возможно, в Индии положительно восприняли назначение потомка выходцев из этой страны Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, но никакого дополнительного влияния на политику азиатской страны его происхождение не окажет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

2022-10-30T04:00

2022-10-30T04:00

2022-10-30T04:00

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Сунак будет не в состоянии предложить Индии какие-то выгоды в обмен на то, чтобы "оттащить её от России", и если это не получается у США, то тем более не получится у Великобритании, уверен политолог.Он добавил, что в Индии нет никакой любви в отношении Великобритании, в том числе и потому, что там до сих пор живы некоторые люди, помнящие о колониальном прошлом страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039021163.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, сергей михеев, риши сунак, индия, сша, владимир путин