https://ukraina.ru/20221029/1040287356.html
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной - 29.10.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Россия и киевский режим произвели обмен военнопленными по формуле "50 на 50". Об этом в своём Telegram-канале написал 29 октября глава ДНР Денис Пушилин
2022-10-29T17:10
2022-10-29T17:10
2022-10-29T17:10
новости
спецоперация
денис пушилин
обмен пленными
всу
днр
лнр
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Он уточнил, что большинство возвращаемых Россией военнопленных принадлежат к ВСУ.Ранее освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости о пытках, которым он подвергался, будучи в плену у ВСУ.Он также заявил, что при обмене по формуле "20 на 20", в ходе которого он был освобождён, была видна разница в обращении с военнопленными российской и украинской стороны. По его словам, освобождаемые военнопленные из состава сил киевского режима были прилично одеты, в то время, как освобождаемые военнопленные из республик Донбасса - "кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны”.
https://ukraina.ru/20221025/1040096279.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, денис пушилин, обмен пленными, всу, днр, лнр
Новости, Спецоперация, Денис Пушилин, обмен пленными, ВСУ, ДНР, ЛНР
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Россия и киевский режим произвели обмен военнопленными по формуле "50 на 50". Об этом в своём Telegram-канале написал 29 октября глава ДНР Денис Пушилин