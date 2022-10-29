Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной - 29.10.2022 Украина.ру
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Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной - 29.10.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Россия и киевский режим произвели обмен военнопленными по формуле "50 на 50". Об этом в своём Telegram-канале написал 29 октября глава ДНР Денис Пушилин
2022-10-29T17:10
2022-10-29T17:10
новости
спецоперация
денис пушилин
обмен пленными
всу
днр
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Он уточнил, что большинство возвращаемых Россией военнопленных принадлежат к ВСУ.Ранее освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости о пытках, которым он подвергался, будучи в плену у ВСУ.Он также заявил, что при обмене по формуле "20 на 20", в ходе которого он был освобождён, была видна разница в обращении с военнопленными российской и украинской стороны. По его словам, освобождаемые военнопленные из состава сил киевского режима были прилично одеты, в то время, как освобождаемые военнопленные из республик Донбасса - "кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны”.
https://ukraina.ru/20221025/1040096279.html
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новости, спецоперация, денис пушилин, обмен пленными, всу, днр, лнр
Новости, Спецоперация, Денис Пушилин, обмен пленными, ВСУ, ДНР, ЛНР

Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной

17:10 29.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Россия и киевский режим произвели обмен военнопленными по формуле "50 на 50". Об этом в своём Telegram-канале написал 29 октября глава ДНР Денис Пушилин
Он уточнил, что большинство возвращаемых Россией военнопленных принадлежат к ВСУ.

Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Ждём ребят дома

Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
Денис Пушилин
Глава ДНР
Ранее освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости о пытках, которым он подвергался, будучи в плену у ВСУ.
Он также заявил, что при обмене по формуле "20 на 20", в ходе которого он был освобождён, была видна разница в обращении с военнопленными российской и украинской стороны.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:16
Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУВ СБУ разработали опросник для военнопленных, где содержатся вопросы о принадлежности Крыма и русском мире, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий
По его словам, освобождаемые военнопленные из состава сил киевского режима были прилично одеты, в то время, как освобождаемые военнопленные из республик Донбасса - "кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны”.
 
НовостиСпецоперацияДенис Пушилинобмен пленнымиВСУДНРЛНР
 
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