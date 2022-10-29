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Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной - 29.10.2022 Украина.ру

Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Россия и киевский режим произвели обмен военнопленными по формуле "50 на 50". Об этом в своём Telegram-канале написал 29 октября глава ДНР Денис Пушилин

2022-10-29T17:10

2022-10-29T17:10

2022-10-29T17:10

новости

спецоперация

денис пушилин

обмен пленными

всу

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Он уточнил, что большинство возвращаемых Россией военнопленных принадлежат к ВСУ.Ранее освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости о пытках, которым он подвергался, будучи в плену у ВСУ.Он также заявил, что при обмене по формуле "20 на 20", в ходе которого он был освобождён, была видна разница в обращении с военнопленными российской и украинской стороны. По его словам, освобождаемые военнопленные из состава сил киевского режима были прилично одеты, в то время, как освобождаемые военнопленные из республик Донбасса - "кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны”.

https://ukraina.ru/20221025/1040096279.html

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новости, спецоперация, денис пушилин, обмен пленными, всу, днр, лнр