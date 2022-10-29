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Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену - 29.10.2022 Украина.ру
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
Во время обменов пленными с киевским режимом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с попавшими в плен противниками. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 29 октября интервью освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра
2022-10-29T12:10
2022-10-29T12:10
2022-10-29T12:10
новости
спецоперация
военнопленные
обмен пленными
артёмовск (бахмут)
лнр
днр
пытки
военные преступления
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Он рассказал, что был освобождён в ходе обмена военнопленными с киевским режимом по принципу "20 на 20". В ходе процесса военные киевского режима освободили 9 поенных из ЛНР и 11 из ДНР.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели "подобающим образом".Группа военнослужащих ЛНР, в составе которой находился Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену силовиков киевского режима.Как рассказал освобождённый боец, солдаты ВСУ убили тех из военнослужащих ЛНР, которые попали в плен с ранениями. Первый допрос проводился в Артёмовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.По словам Чупры, силовики киевского режима пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали во время пыток раскаленную паяльную лампу.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, военнопленные, обмен пленными, артёмовск (бахмут), лнр, днр, пытки, военные преступления
Новости, Спецоперация, военнопленные, обмен пленными, Артёмовск (Бахмут), ЛНР, ДНР, пытки, Военные преступления
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
Во время обменов пленными с киевским режимом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с попавшими в плен противниками. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 29 октября интервью освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра
Он рассказал, что был освобождён в ходе обмена военнопленными с киевским режимом по принципу "20 на 20". В ходе процесса военные киевского режима освободили 9 поенных из ЛНР и 11 из ДНР.
У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно
По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели "подобающим образом".
Группа военнослужащих ЛНР, в составе которой находился Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену силовиков киевского режима.
Как рассказал освобождённый боец, солдаты ВСУ убили тех из военнослужащих ЛНР, которые попали в плен с ранениями. Первый допрос проводился в Артёмовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.
По словам Чупры, силовики киевского режима пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали во время пыток раскаленную паяльную лампу.