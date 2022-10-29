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Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену

Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену - 29.10.2022 Украина.ру

Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену

Во время обменов пленными с киевским режимом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с попавшими в плен противниками. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 29 октября интервью освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра

2022-10-29T12:10

2022-10-29T12:10

2022-10-29T12:10

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Он рассказал, что был освобождён в ходе обмена военнопленными с киевским режимом по принципу "20 на 20". В ходе процесса военные киевского режима освободили 9 поенных из ЛНР и 11 из ДНР.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели "подобающим образом".Группа военнослужащих ЛНР, в составе которой находился Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену силовиков киевского режима.Как рассказал освобождённый боец, солдаты ВСУ убили тех из военнослужащих ЛНР, которые попали в плен с ранениями. Первый допрос проводился в Артёмовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.По словам Чупры, силовики киевского режима пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали во время пыток раскаленную паяльную лампу.

https://ukraina.ru/20221024/1040085316.html

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новости, спецоперация, военнопленные, обмен пленными, артёмовск (бахмут), лнр, днр, пытки, военные преступления