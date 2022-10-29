Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040282705.html
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену - 29.10.2022 Украина.ру
Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
Во время обменов пленными с киевским режимом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с попавшими в плен противниками. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 29 октября интервью освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра
2022-10-29T12:10
2022-10-29T12:10
новости
спецоперация
военнопленные
обмен пленными
артёмовск (бахмут)
лнр
днр
пытки
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/87/1033638724_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_f7e35691b608bd343ffcafff11b1a8d1.jpg.webp
Он рассказал, что был освобождён в ходе обмена военнопленными с киевским режимом по принципу "20 на 20". В ходе процесса военные киевского режима освободили 9 поенных из ЛНР и 11 из ДНР.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели "подобающим образом".Группа военнослужащих ЛНР, в составе которой находился Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену силовиков киевского режима.Как рассказал освобождённый боец, солдаты ВСУ убили тех из военнослужащих ЛНР, которые попали в плен с ранениями. Первый допрос проводился в Артёмовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.По словам Чупры, силовики киевского режима пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали во время пыток раскаленную паяльную лампу.
https://ukraina.ru/20221024/1040085316.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/87/1033638724_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_c9976d649f5949dd54925d15797bb855.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, военнопленные, обмен пленными, артёмовск (бахмут), лнр, днр, пытки, военные преступления
Новости, Спецоперация, военнопленные, обмен пленными, Артёмовск (Бахмут), ЛНР, ДНР, пытки, Военные преступления

Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену

12:10 29.10.2022
 
© 9111.ruПытки ВСУ украинскими военнослужащими Азов российских солдат
Пытки ВСУ украинскими военнослужащими Азов российских солдат
© 9111.ru
Читать в
Во время обменов пленными с киевским режимом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с попавшими в плен противниками. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 29 октября интервью освобождённый из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра
Он рассказал, что был освобождён в ходе обмена военнопленными с киевским режимом по принципу "20 на 20". В ходе процесса военные киевского режима освободили 9 поенных из ЛНР и 11 из ДНР.

У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно

По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели "подобающим образом".
Группа военнослужащих ЛНР, в составе которой находился Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену силовиков киевского режима.
Зеленский Изюм
24 октября, 16:20
Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине После начала российской спецоперации на Украине ситуация с политическими свободами и правами человека в этой стране ещё более ухудшилась. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
Как рассказал освобождённый боец, солдаты ВСУ убили тех из военнослужащих ЛНР, которые попали в плен с ранениями. Первый допрос проводился в Артёмовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.
По словам Чупры, силовики киевского режима пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали во время пыток раскаленную паяльную лампу.
 
НовостиСпецоперациявоеннопленныеобмен пленнымиАртёмовск (Бахмут)ЛНРДНРпыткиВоенные преступления
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
12:27Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
12:20Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
12:10Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
12:08"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
11:58Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина
11:51Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
11:30Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:24The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
11:00У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт
10:55Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие
10:50Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме
10:40В ожидании вторжения белорусов. Чем живет в эти дни Волынь
10:29Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
10:14Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
10:10Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
09:59Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября
09:30Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:15Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
Лента новостейМолния