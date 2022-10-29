https://ukraina.ru/20221029/1040239410.html
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии - 29.10.2022 Украина.ру
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
Избрание Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании является "насмешкой" над хвалёной британской демократией и показывает её деградацию. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
2022-10-29T06:15
2022-10-29T06:15
2022-10-29T06:15
новости
сергей михеев
великобритания
премьер-министр
демократия
запад
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Он напомнил, что Сунака "никто не выбирал", и что британская система выборов премьер-министра даже не членами парламента, а членами правящей партии, выглядит "всё более и более устаревшей".Он добавил, что назначение Сунака премьер-министром указывает на проблемы не только в Великобритании, но и на всём Западе. Политолог уверен, что начинается упадок либеральной демократии и либеральной рыночной экономики.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей михеев, великобритания, премьер-министр, демократия, запад
Новости, Сергей Михеев, Великобритания, премьер-министр, демократия, Запад
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
Избрание Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании является "насмешкой" над хвалёной британской демократией и показывает её деградацию. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
Он напомнил, что Сунака "никто не выбирал", и что британская система выборов премьер-министра даже не членами парламента, а членами правящей партии, выглядит "всё более и более устаревшей".
За человека вообще практически никто не голосовал, потому что все сняли свои кандидатуры, но это не помешало новому королю утвердить Риши Сунака как премьер-министра … он фактически стал премьер-министром в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы, которая представляет ту же примерно партию, и ту же примерно политику. И внутреннюю, и внешнюю
Он добавил, что назначение Сунака премьер-министром указывает на проблемы не только в Великобритании, но и на всём Западе. Политолог уверен, что начинается упадок либеральной демократии и либеральной рыночной экономики.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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