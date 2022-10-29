Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии - 29.10.2022 Украина.ру
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Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии - 29.10.2022 Украина.ру
Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
Избрание Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании является "насмешкой" над хвалёной британской демократией и показывает её деградацию. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
2022-10-29T06:15
2022-10-29T06:15
новости
сергей михеев
великобритания
премьер-министр
демократия
запад
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Он напомнил, что Сунака "никто не выбирал", и что британская система выборов премьер-министра даже не членами парламента, а членами правящей партии, выглядит "всё более и более устаревшей".Он добавил, что назначение Сунака премьер-министром указывает на проблемы не только в Великобритании, но и на всём Западе. Политолог уверен, что начинается упадок либеральной демократии и либеральной рыночной экономики.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html
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новости, сергей михеев, великобритания, премьер-министр, демократия, запад
Новости, Сергей Михеев, Великобритания, премьер-министр, демократия, Запад

Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии

06:15 29.10.2022
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP / Kirsty Wigglesworth
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Избрание Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании является "насмешкой" над хвалёной британской демократией и показывает её деградацию. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
Он напомнил, что Сунака "никто не выбирал", и что британская система выборов премьер-министра даже не членами парламента, а членами правящей партии, выглядит "всё более и более устаревшей".

За человека вообще практически никто не голосовал, потому что все сняли свои кандидатуры, но это не помешало новому королю утвердить Риши Сунака как премьер-министра … он фактически стал премьер-министром в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы, которая представляет ту же примерно партию, и ту же примерно политику. И внутреннюю, и внешнюю

Политолог Сергей Михеев
Сергей Михеев
Политолог
Он добавил, что назначение Сунака премьер-министром указывает на проблемы не только в Великобритании, но и на всём Западе. Политолог уверен, что начинается упадок либеральной демократии и либеральной рыночной экономики.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
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Лиз Трасс уходит. А политическая система Великобритании — обречена
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСергей МихеевВеликобританияпремьер-министрдемократияЗапад
 
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