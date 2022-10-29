https://ukraina.ru/20221029/1040239410.html

Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии

Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии - 29.10.2022 Украина.ру

Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии

Избрание Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании является "насмешкой" над хвалёной британской демократией и показывает её деградацию. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев

2022-10-29T06:15

2022-10-29T06:15

2022-10-29T06:15

новости

сергей михеев

великобритания

премьер-министр

демократия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040130440_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_05322ff07c05cb8f799a11d6f5265185.jpg

Он напомнил, что Сунака "никто не выбирал", и что британская система выборов премьер-министра даже не членами парламента, а членами правящей партии, выглядит "всё более и более устаревшей".Он добавил, что назначение Сунака премьер-министром указывает на проблемы не только в Великобритании, но и на всём Западе. Политолог уверен, что начинается упадок либеральной демократии и либеральной рыночной экономики.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей михеев, великобритания, премьер-министр, демократия, запад