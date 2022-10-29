https://ukraina.ru/20221029/1040235967.html

Отказывали в медпомощи: австралиец рассказал о нарушении его прав в западной тюрьме

Отказывали в медпомощи: австралиец рассказал о нарушении его прав в западной тюрьме - 29.10.2022 Украина.ру

Отказывали в медпомощи: австралиец рассказал о нарушении его прав в западной тюрьме

Запад обвиняет Россию в нарушении прав человека, при этом сами западные страны регулярно их нарушают. В частности, не соблюдаются гарантированные законами права заключённых, рассказал в интервью изданию Украина.ру обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии Цой Чан Хван

2022-10-29T04:45

2022-10-29T04:45

2022-10-29T04:45

новости

австралия

политическое убежище

права человека

тюрьмы

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040188687_41:10:869:476_1920x0_80_0_0_f814667650c8cde727998d9d9673b06b.jpg

Он был арестован в конце 2017 года по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР, и более трёх лет провёл в тюремном заключении.По его словам, его адвокату и другим людям запрещали свидания и телефонные звонки, причём документы, подтверждающие эти запреты, были уничтожены, в противном случае он бы выиграл судебный процесс.Цой считает, что Россия способна противостоять пропаганде западных СМИ, и, находясь здесь, он сможет рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что он пережил в западной тюрьме.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040092444.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, политическое убежище, права человека, тюрьмы, кндр