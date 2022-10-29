Отказывали в медпомощи: австралиец рассказал о нарушении его прав в западной тюрьме
© из личного архиваЦой Чан Хван интервью
© из личного архива
Запад обвиняет Россию в нарушении прав человека, при этом сами западные страны регулярно их нарушают. В частности, не соблюдаются гарантированные законами права заключённых, рассказал в интервью изданию Украина.ру обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии Цой Чан Хван
Он был арестован в конце 2017 года по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР, и более трёх лет провёл в тюремном заключении.
По его словам, его адвокату и другим людям запрещали свидания и телефонные звонки, причём документы, подтверждающие эти запреты, были уничтожены, в противном случае он бы выиграл судебный процесс.
Но хуже всего было то, что в течение более чем 8 месяцев мне отказывали в медпомощи, хотя я был болен. У меня обострился диабет, и всё это время мне требовались экстренные дозы инсулина, а мне не разрешали даже обращаться к врачу. В результате я чуть не умер
Цой считает, что Россия способна противостоять пропаганде западных СМИ, и, находясь здесь, он сможет рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что он пережил в западной тюрьме.
24 октября, 19:37СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимомООН приостановила свою миссию по предотвращению пыток в Австралии после того, как её инспекторам не разрешили посетить несколько мест заключения в стране. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 24 октября на англоязычной версии сайта катарского канала "Аль-Джазира"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.