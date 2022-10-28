https://ukraina.ru/20221028/1040210333.html
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле - 28.10.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Украинские власти собирались устроить ядерную провокацию в Чернобыле для того, чтобы получить прикрытие и минимизировать последствия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-28T06:45
2022-10-28T06:45
2022-10-28T06:45
новости
чернобыль
алексей леонков
"искандер"
украина
провокация
грязная бомба
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Ранее стало известно, что киевский режим собрал муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем инсценировать его сбитие над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда ВС РФ."Радиационный фон Чернобыля дает некое прикрытие, чтобы вызвать минимальные последствия. При этом они получают всю широту действий по идентификации этой грязной бомбы", - сказал Леонков.В то же время он отметил, что украинский террористический режим может подорвать "грязную бомбу" не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и в городской черте, чтобы усилить эффект "террористической деятельности России".Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, чернобыль, алексей леонков, "искандер", украина, провокация, грязная бомба
Новости, Чернобыль, Алексей Леонков, "Искандер", Украина, провокация, грязная бомба
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Украинские власти собирались устроить ядерную провокацию в Чернобыле для того, чтобы получить прикрытие и минимизировать последствия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что киевский режим собрал муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем инсценировать его сбитие над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда ВС РФ.
"Радиационный фон Чернобыля дает некое прикрытие, чтобы вызвать минимальные последствия. При этом они получают всю широту действий по идентификации этой грязной бомбы", - сказал Леонков.
В то же время он отметил, что украинский террористический режим может подорвать "грязную бомбу" не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и в городской черте, чтобы усилить эффект "террористической деятельности России".
Полностью интервью Леонкова
можно прочитать на сайте Украина.ру.