Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле - 28.10.2022 Украина.ру
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Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле - 28.10.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Украинские власти собирались устроить ядерную провокацию в Чернобыле для того, чтобы получить прикрытие и минимизировать последствия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-28T06:45
2022-10-28T06:45
новости
чернобыль
алексей леонков
"искандер"
украина
провокация
грязная бомба
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Ранее стало известно, что киевский режим собрал муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем инсценировать его сбитие над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда ВС РФ."Радиационный фон Чернобыля дает некое прикрытие, чтобы вызвать минимальные последствия. При этом они получают всю широту действий по идентификации этой грязной бомбы", - сказал Леонков.В то же время он отметил, что украинский террористический режим может подорвать "грязную бомбу" не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и в городской черте, чтобы усилить эффект "террористической деятельности России".Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, чернобыль, алексей леонков, "искандер", украина, провокация, грязная бомба
Новости, Чернобыль, Алексей Леонков, "Искандер", Украина, провокация, грязная бомба

Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле

06:45 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения ЧАЭС
Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские власти собирались устроить ядерную провокацию в Чернобыле для того, чтобы получить прикрытие и минимизировать последствия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что киевский режим собрал муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем инсценировать его сбитие над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда ВС РФ.
"Радиационный фон Чернобыля дает некое прикрытие, чтобы вызвать минимальные последствия. При этом они получают всю широту действий по идентификации этой грязной бомбы", - сказал Леонков.
В то же время он отметил, что украинский террористический режим может подорвать "грязную бомбу" не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и в городской черте, чтобы усилить эффект "террористической деятельности России".
Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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НовостиЧернобыльАлексей Леонков"Искандер"Украинапровокациягрязная бомба
 
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