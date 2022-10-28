Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы - 28.10.2022 Украина.ру
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Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы - 28.10.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
Провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы станут невозможными после того, как Россия проведет успешное наступление на юге Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-28T04:00
2022-10-28T04:00
новости
евсеев
грязная бомба
украина
провокации
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Ранее стало известно, что киевский режим готовит провокации на освобожденных территориях России, в частности, подрыв плотины Каховской ГЭС и "грязной" ядерной бомбы."Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области", - отметил Михеев.По его словам, в дальнейшем российская сторона будет доводить до мирового сообщества информацию о готовящихся провокациях, что сделает их осуществление гораздо более сложным.Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, евсеев, грязная бомба, украина, провокации
Новости, Евсеев, грязная бомба, Украина, провокации

Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы

04:00 28.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы станут невозможными после того, как Россия проведет успешное наступление на юге Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что киевский режим готовит провокации на освобожденных территориях России, в частности, подрыв плотины Каховской ГЭС и "грязной" ядерной бомбы.
"Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области", - отметил Михеев.
По его словам, в дальнейшем российская сторона будет доводить до мирового сообщества информацию о готовящихся провокациях, что сделает их осуществление гораздо более сложным.
Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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