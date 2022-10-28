https://ukraina.ru/20221028/1040176339.html
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы - 28.10.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
Провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы станут невозможными после того, как Россия проведет успешное наступление на юге Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-28T04:00
2022-10-28T04:00
2022-10-28T04:00
новости
евсеев
грязная бомба
украина
провокации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040053261_0:78:3273:1919_1920x0_80_0_0_e21d5b97d7050506f95e48ee41fc3a9f.jpg
Ранее стало известно, что киевский режим готовит провокации на освобожденных территориях России, в частности, подрыв плотины Каховской ГЭС и "грязной" ядерной бомбы."Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области", - отметил Михеев.По его словам, в дальнейшем российская сторона будет доводить до мирового сообщества информацию о готовящихся провокациях, что сделает их осуществление гораздо более сложным.Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040171534.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040053261_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_b44ee5398a38307e8dd0966befa659b5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евсеев, грязная бомба, украина, провокации
Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
Провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы станут невозможными после того, как Россия проведет успешное наступление на юге Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что киевский режим готовит провокации на освобожденных территориях России, в частности, подрыв плотины Каховской ГЭС и "грязной" ядерной бомбы.
"Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области", - отметил Михеев.
По его словам, в дальнейшем российская сторона будет доводить до мирового сообщества информацию о готовящихся провокациях, что сделает их осуществление гораздо более сложным.
Интервью
Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.