https://ukraina.ru/20221028/1040176339.html

Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы

Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы - 28.10.2022 Украина.ру

Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы

Провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы станут невозможными после того, как Россия проведет успешное наступление на юге Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-28T04:00

2022-10-28T04:00

2022-10-28T04:00

новости

евсеев

грязная бомба

украина

провокации

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Ранее стало известно, что киевский режим готовит провокации на освобожденных территориях России, в частности, подрыв плотины Каховской ГЭС и "грязной" ядерной бомбы."Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области", - отметил Михеев.По его словам, в дальнейшем российская сторона будет доводить до мирового сообщества информацию о готовящихся провокациях, что сделает их осуществление гораздо более сложным.Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040171534.html

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новости, евсеев, грязная бомба, украина, провокации