Виктор Баранец: кто он - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html
Виктор Баранец: кто он
Виктор Баранец: кто он - 27.10.2022 Украина.ру
Виктор Баранец: кто он
Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, публицист и писатель. Заслуженный журналист Российской Федерации. Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T16:04
2022-10-27T16:04
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_0:370:2937:2022_1920x0_80_0_0_e2bd1e56734cc0c6dfa864c17f64c677.jpg
Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, публицист и писатель. Заслуженный журналист Российской Федерации.Он родился 10 ноября 1946 года в городе Барвенково Харьковской области Украинской ССР.Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке. Является членом общественных советов при Министерстве обороны и при Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Член Президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России".В Вооружённых силах — с 1965 года (курсант учебного танкового полка). В 1970 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а в 1978 году — редакторское отделение Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Военно-учётная специальность — "военный журналист с высшим образованием".Служил на Украине, на Дальнем Востоке и в Западной группе советских войск (ЗГВ) в Германии.В конце 1986 года в качестве военного корреспондента журнала был в служебной командировке в Афганистане, находился в зоне боевых действий, о чём рассказывал в своих репортажах и книгах.В качестве военного обозревателя работал в зоне боевых действий и в других "горячих точках", в частности, в Чечне и Дагестане.В январе 2012 года Виктор Баранец стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в марте 2012 года. Играл активную роль в предвыборной кампании, участвуя на стороне Путина во время дебатов в СМИ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_324a3f2ff07c169b98ef7873281cf166.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт
эксперт

Виктор Баранец: кто он

16:04 27.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, публицист и писатель. Заслуженный журналист Российской Федерации.
Он родился 10 ноября 1946 года в городе Барвенково Харьковской области Украинской ССР.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке. Является членом общественных советов при Министерстве обороны и при Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Член Президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России".
В Вооружённых силах — с 1965 года (курсант учебного танкового полка). В 1970 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а в 1978 году — редакторское отделение Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Военно-учётная специальность — "военный журналист с высшим образованием".
Служил на Украине, на Дальнем Востоке и в Западной группе советских войск (ЗГВ) в Германии.
В конце 1986 года в качестве военного корреспондента журнала был в служебной командировке в Афганистане, находился в зоне боевых действий, о чём рассказывал в своих репортажах и книгах.
В качестве военного обозревателя работал в зоне боевых действий и в других "горячих точках", в частности, в Чечне и Дагестане.
В январе 2012 года Виктор Баранец стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в марте 2012 года. Играл активную роль в предвыборной кампании, участвуя на стороне Путина во время дебатов в СМИ.
 
эксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября
16:11В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
16:05Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине
16:04Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
16:04Виктор Баранец: кто он
15:31"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают
15:20Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео
15:02Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России
15:01Воровство и ненависть в украинском кино. Денег нет даже на пропаганду
14:56Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид
14:53Александр Шатилов: Киев получил от Запада карт-бланш на любые действия в отношении России
14:50Алексей Леонков: Украина понимает, что проиграла России, поэтому готова взорвать грязную бомбу
14:49Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана
14:41Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео
14:37Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией
14:36"Зарабатывала деньги": звезда "Сватов" оправдалась за съемки в России
14:26Моравецкий придумал, зачем требовать деньги от Германии
14:23Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России
14:21ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
14:14СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
Лента новостейМолния