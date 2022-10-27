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Виктор Баранец: кто он

Виктор Баранец: кто он - 27.10.2022 Украина.ру

Виктор Баранец: кто он

Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, публицист и писатель. Заслуженный журналист Российской Федерации. Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T16:04

2022-10-27T16:04

2022-10-27T16:04

эксперт

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Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, публицист и писатель. Заслуженный журналист Российской Федерации.Он родился 10 ноября 1946 года в городе Барвенково Харьковской области Украинской ССР.Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке. Является членом общественных советов при Министерстве обороны и при Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Член Президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России".В Вооружённых силах — с 1965 года (курсант учебного танкового полка). В 1970 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а в 1978 году — редакторское отделение Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Военно-учётная специальность — "военный журналист с высшим образованием".Служил на Украине, на Дальнем Востоке и в Западной группе советских войск (ЗГВ) в Германии.В конце 1986 года в качестве военного корреспондента журнала был в служебной командировке в Афганистане, находился в зоне боевых действий, о чём рассказывал в своих репортажах и книгах.В качестве военного обозревателя работал в зоне боевых действий и в других "горячих точках", в частности, в Чечне и Дагестане.В январе 2012 года Виктор Баранец стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в марте 2012 года. Играл активную роль в предвыборной кампании, участвуя на стороне Путина во время дебатов в СМИ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт