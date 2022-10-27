Активистка из Австралии рассказала о демократии в России - 27.10.2022 Украина.ру
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Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России - 27.10.2022 Украина.ру
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
Современная Россия является одной из самых демократичных стран, поскольку оппозиция в стране может открыто высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T16:04
2022-10-27T16:04
новости
австралия
алексей навальный
дождь (телеканал)
кпрф
оппозиция
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Она отметила, что Алексей Навальный* не один год свободно осуществлял в России свою "деятельность по развалу страны". Также она упомянула канал "Дождь"** и радиостанцию "Эхо Москвы"**, которые, по её мнению, являются не настоящей оппозицией, а "деструктивными силами".В качестве примера оппозиции, свободно осуществляющей свою деятельность на территории РФ, Трифонова назвала КПРФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html
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новости, австралия, алексей навальный, дождь (телеканал), кпрф, оппозиция
Новости, Австралия, Алексей Навальный, Дождь (телеканал), КПРФ, оппозиция

Активистка из Австралии рассказала о демократии в России

16:04 27.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВиды Москвы и Кремля
Виды Москвы и Кремля - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Современная Россия является одной из самых демократичных стран, поскольку оппозиция в стране может открыто высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Она отметила, что Алексей Навальный* не один год свободно осуществлял в России свою "деятельность по развалу страны". Также она упомянула канал "Дождь"** и радиостанцию "Эхо Москвы"**, которые, по её мнению, являются не настоящей оппозицией, а "деструктивными силами".
В качестве примера оппозиции, свободно осуществляющей свою деятельность на территории РФ, Трифонова назвала КПРФ.

Это оппозиционная партия, свободно высказывающая своё мнение, различное во многом от мнения правительства. Но это патриотическая оппозиция, душой болеющая за судьбу родины. Они за Россию, только их взгляд на развитие страны отличен от того, как это видит власть

Ксения Трифонова интервью
Ксения Трифонова
Основательница австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 10:30
"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по УкраинеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik 26 октября дала характеристику решению членов Конгресса США отозвать письмо Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией
* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
НовостиАвстралияАлексей НавальныйДождь (телеканал)КПРФоппозиция
 
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