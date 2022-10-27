https://ukraina.ru/20221027/1040204487.html
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России - 27.10.2022 Украина.ру
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
Современная Россия является одной из самых демократичных стран, поскольку оппозиция в стране может открыто высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T16:04
2022-10-27T16:04
2022-10-27T16:04
новости
австралия
алексей навальный
дождь (телеканал)
кпрф
оппозиция
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Она отметила, что Алексей Навальный* не один год свободно осуществлял в России свою "деятельность по развалу страны". Также она упомянула канал "Дождь"** и радиостанцию "Эхо Москвы"**, которые, по её мнению, являются не настоящей оппозицией, а "деструктивными силами".В качестве примера оппозиции, свободно осуществляющей свою деятельность на территории РФ, Трифонова назвала КПРФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html
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2022
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, алексей навальный, дождь (телеканал), кпрф, оппозиция
Новости, Австралия, Алексей Навальный, Дождь (телеканал), КПРФ, оппозиция
Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
Современная Россия является одной из самых демократичных стран, поскольку оппозиция в стране может открыто высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Она отметила, что Алексей Навальный* не один год свободно осуществлял в России свою "деятельность по развалу страны". Также она упомянула канал "Дождь"** и радиостанцию "Эхо Москвы"**, которые, по её мнению, являются не настоящей оппозицией, а "деструктивными силами".
В качестве примера оппозиции, свободно осуществляющей свою деятельность на территории РФ, Трифонова назвала КПРФ.
Это оппозиционная партия, свободно высказывающая своё мнение, различное во многом от мнения правительства. Но это патриотическая оппозиция, душой болеющая за судьбу родины. Они за Россию, только их взгляд на развитие страны отличен от того, как это видит власть
Ксения Трифонова
Основательница австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.