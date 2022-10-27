https://ukraina.ru/20221027/1040204487.html

Активистка из Австралии рассказала о демократии в России

Активистка из Австралии рассказала о демократии в России - 27.10.2022 Украина.ру

Активистка из Австралии рассказала о демократии в России

Современная Россия является одной из самых демократичных стран, поскольку оппозиция в стране может открыто высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-27T16:04

2022-10-27T16:04

2022-10-27T16:04

новости

австралия

алексей навальный

дождь (телеканал)

кпрф

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/66/1017806697_0:68:2722:1599_1920x0_80_0_0_a90f2e658042d577ea81dfbe2325fd23.jpg

Она отметила, что Алексей Навальный* не один год свободно осуществлял в России свою "деятельность по развалу страны". Также она упомянула канал "Дождь"** и радиостанцию "Эхо Москвы"**, которые, по её мнению, являются не настоящей оппозицией, а "деструктивными силами".В качестве примера оппозиции, свободно осуществляющей свою деятельность на территории РФ, Трифонова назвала КПРФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, алексей навальный, дождь (телеканал), кпрф, оппозиция